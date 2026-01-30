La temporada 4 de The White Lotus ya tiene protagonistas... con un gran fichaje

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de The White Lotus, la premiada producción de HBO Max que retrata la tensa convivencia de huéspedes y trabajadores en un resort de lujo, suma nuevos intérpretes a su reparto. HBO Max ha confirmado los fichajes de Helena Bonham Carter, actriz de Harry Potter y El discurso del rey, Chris Messina, visto en Heridas abiertas y The Mindy Project, y Marissa Long, modelo que debutará en televisión en esta serie.

Por el momento, se desconoce qué personaje encarnará cada uno, del mismo modo que tampoco hay fecha de estreno anunciada. Lo que sí está confirmado es que, tras las temporadas ambientadas, respectivamente, en Hawái, Sicilia y Tailandia, la cuarta entrega viajará a Francia e incluirá París y varias localizaciones de la Riviera francesa como parte de su escenario.

Bonham Carter, Messina y Long se suman a un elenco que ya contaba con Steve Coogan (Alan Partridge: Alpha Papa), Caleb Jonte Edwards (Black Snow), Alexander Ludwig (Vikingos) y AJ Michalka (iZombie). En el apartado creativo, Mike White volverá a ejercer como guionista, director y productor ejecutivo.

Sobre la cuarta temporada, cuyo rodaje está previsto que arranque a finales de abril y se prolongue hasta finales de octubre, White ha adelantado que busca una variación estética respecto a la iconografía más repetida de la serie, pero sin renunciar a su ADN. "Quiero alejarme un poco de esas imágenes de olas rompiendo contra las rocas, aunque en los hoteles de White Lotus siempre hay sitio para más asesinatos", expresó.

Por su parte, el productor ejecutivo David Bernad evitó revelar detalles del argumento, aunque sí ha remarcado que el equipo tiene un rumbo claro. "No quiero decir demasiado, pero sé lo que es y adónde va, y es realmente emocionante. Creo que la gente estará contenta con la dirección de la cuarta temporada", señaló cuando le preguntaron qué esperar de los próximos episodios.

En el apartado de premios, The White Lotus mantiene un palmarés especialmente sólido en los Emmy. La serie acumula 16 estatuillas y 66 nominaciones a lo largo de su trayectoria, aunque la tercera temporada, que sumó 23 candidaturas en total, terminó con un balance mucho más discreto al alzarse únicamente con el galardón a mejor música original del tema principal.