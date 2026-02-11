La temporada 4 de The White Lotus ficha a una estrella de Severance y Marty Supreme - HBO MAX

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Los nuevos huéspedes siguen llegando a la cuarta temporada de The White Lotus. La actriz y comediante Sandra Bernhard viajará a Francia junto al resto del nuevo reparto de la serie en la nueva entrega de la aclamada antología de HBO Max creada por Mike White.

La actriz, conocida recientemente por sus papeles en Severance (Apple TV+) y la película nominada al Oscar Marty Supreme, se suma sí a un elenco en el que ya están confirmados los nombres de Helena Bonham Carter (El club de la lucha), Steve Coogan (Soy Alan Partridge), Caleb Jonte Edwards (Black Snow), Alexander Ludwig (Los juegos del hambre), Chris Messina (The Mindy Project), AJ Michalka (Los Goldberg) y la casi debutante Marissa Long.

Según informan diversos medios estadounidenses, el papel de Bernhard, al igual que el de sus compañeros del nuevo reparto, se mantiene en secreto por ahora.

Después de que las temporadas anteriores tuvieran lugar en Hawái, Italia y Tailandia, esta temporada trasladará la acción a Francia y se rodará en un palacio del siglo XIX convertido en hotel de lujo, el Château de La Messardière, en Saint-Tropez, ubicado en la idílica la Costa Azul.

Al igual que en temporadas anteriores, la serie estará ambientada en un resort de lujo gestionado por la ficticia corporación White Lotus y, a juzgar por la trama de tres temporadas anteriores, es probable que la cuarta temporada también gire o culmine con el asesinato de uno o varios de los huéspedes o de los miembros del complejo turístico.

El rodaje está previsto para esta primavera, con un estreno esperado para principios de 2027. Mike White continúa como creador, guionista, director y productor ejecutivo junto a David Bernad y Mark Kamine. The White Lotus ha acumulado un palmarés excepcional a lo largo de sus tres temporadas, consolidándose como una de las series más premiadas de HBO. La serie ha ganado 16 Premios Emmy de un total de 66 nominaciones, además de tres Globos de Oro y otros reconocimientos.