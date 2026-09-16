The White Lotus 4 confirma fecha de estreno y muchas "sorpresas": ¿Volverán personajes de otras temporadas? - HBO MAX

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

The White Lotus arrancó el rodaje de su temporada 4 el pasado mes de abril, con el Festival de Cannes como telón de fondo y Laura Dern, que se incorporó al reparto tras la salida de Helena Bonham Carter, como fichaje estrella. Ahora, Casey Bloys, máximo responsable de HBO, ha confirmando cuándo prevén que se estrene esta cuarta entrega.

En una entrevista con Deadline, Bloys adelantaba que los nuevos episodios verán la luz en "la primera mitad de 2027". Al ser preguntado habría alguna sorpresa, como personajes de anteriores temporadas que regresaran en esta, Bloys contestaba: "Hay algunas sorpresas agradables".

Además, incidía en que Mike White "es el mejor" y en que tienen "mucha suerte" de que sea el encargado de capitanear la serie. "Me encanta trabajar con él y estoy deseando que veáis en qué ha estado trabajando con este reparto. Siempre hay personajes y tramas que destacan", afirmaba Bloys.

La cuarta temporada de The White Lotus transcurrirá principalmente entre Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, aunque parte de la producción también se desarrollará en París. Entre los escenarios confirmados figuran el Hôtel Martinez y el Château de la Messardière de Saint-Tropez, dos hoteles de cinco estrellas que servirán como el nuevo White Lotus en la ficción.

Además, el pasado mes de mayo ya se filtraron fotos en las que aparecían Laura Dern, Chris Messina y Marissa Long rodando escenas junto a las icónicas escalinatas del Palais des Festivals de Cannes.

"The White Lotus" S4 cast filming in Cannes, France. Oh, this is going to be CHIC. ✨ 📸: WireImage pic.twitter.com/SmSxvitsD8 — Page Six (@PageSix) May 27, 2026

CANNES SERÁ "EL CORAZÓN" DE LA TEMPORADA 4 DE THE WHITE LOTUS

David Bernad, productor ejecutivo de The White Lotus, ya anticipó que Cannes será "el corazón" de la nueva temporada, centrada esta vez en el mundo del cine, la fama y la cultura. Según explicó, la serie explorará temas como la influencia social y "el viaje espiritual del artista" en un entorno marcado por el prestigio y la exposición mediática.

Completan el reparto, junto a Dern, Messina y Long, Sandra Bernhard, Kumail Nanjiani, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Max Greenfield, Chloe Bennet, Charlie Hall, Jarrad Paul, Corentin Fila, Nadia Tereszkiewicz, Heather Graham, Rosie Pérez, Frida Gustavsson, Tobias Santelmann, Ben Schnetzer o Laura Smet.