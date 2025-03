Una serpiente mordió a Walton Goggins rodando The White Lotus 3

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de The White Lotus sigue a un nuevo grupo de personajes en Tailandia. En el tercer episodio, Rick (Walton Goggins) y Chelsea (Aimee Lou Wood) acuden a ver un espectáculo de serpientes y uno de los animales muerde a Chelsea. Sin embargo, fue Goggins quien resultó atacado en la vida real.

El actor ha concedido una entrevista a Jimmy Kimmel Live! en la que contó lo ocurrido en el set. "Me aterrorizan las serpientes, hay algo genético que no está bien en mí cuando se trata de serpientes. Incluso aunque para Rick, el tío al que interpreto, las serpientes le representan, metafóricamente las estaba liberando porque quiere que alguien le libere de su dolor. Eso no significó nada para mí", dijo el artista, que confesó que lloró al coger por primera vez uno de los reptiles.

"Estaba intentando sacar a una serpiente verde, no quería salir. Se giró y me mordió. No le he contado esa historia a nadie. Ojalá hubiera podido estar tranquilo... Ya sabes, me considero un tipo bastante tranquilo, como: 'Sí, me mordió una serpiente'. Pero esta fue mi reacción, lo juro por Dios: '¡Oh, Dios mío, me ha mordido una serpiente! ¡Oh, Dios mío!'", agregó.

Goggins terminó su jornada de rodaje, pero, al día siguiente, recibió una llamada de uno de los productores pidiéndole que fuera al hospital. "En otras palabras, les llamaron los abogados de HBO", bromeó Kimmel, a lo que el actor contestó: "Eso es exactamente lo que pasó. Y me hicieron firmar un papel".

El significado de los sueños es el episodio 3x03 de The White Lotus y ya está disponible en Max. La cuarta entrega llegará a la plataforma de streaming el lunes 10 de marzo.