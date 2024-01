Carrie Coon ficha por la temporada 3 de The White Lotus

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Tras dos exitosas temporadas y, de momento, 14 premios Emmy, The White Lotus regresará a HBO Max con una tercera entrega. Poco a poco se van conociendo detalles sobre los próximos episodios, que ahora han sumado un nuevo fichaje a su reparto.

Según Variety, Carrie Coon participará en la temporada 3. La actriz es conocida por sus papeles en series como La edad dorada, The Sinner y The Leftovers, así como por sus roles en películas como Perdida, Cazafantasmas: Más allá o Los archivos del Pentágono.

Coon se une así a los ya previamente confirmados Parker Posey, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Michelle Monaghan y Tayme Thapthimthong. Además, Natasha Rothwell, que dio vida a Belinda en la primera temporada, retomará su rol.

Las dos primeras temporadas se ambientaron en Hawái e Italia, mientras que la tercera entrega tendrá lugar en Tailandia. "La primera temporada se centró en el dinero, y luego la segunda temporada se centró en el sexo", adelantó el creador Mike White. "Creo que la tercera temporada sería quizás una mirada satírica y divertida sobre la muerte, la religión y la espiritualidad oriental", dejó caer.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Rothwell habló sobre la temporada 3 y desveló que ya había leído el guion. "Los guiones son un testimonio de la habilidad de Mike para contar las historias más inteligentes y entretenidas", dijo. "Como guionista, lleva a la gente a un viaje. Tenéis que apretaros el cinturón, porque esto se volverá interesante", añadió.

Por el momento no se sabe cuándo se estrenará la entrega, pero Casey Bloys, CEO de HBO, dio una fecha aproximada. "The White Lotus probablemente no estará lista hasta 2025 debido a las huelgas de Hollywood", confirmó el pasado noviembre.