The White Lotus 3 revela por qué Rick (Walton Goggins) está en Tailandia

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Max el cuarto episodio de la tercera temporada de The White Lotus, una entrega que al fin ha abordado el verdadero motivo por el que Rick, el personaje de Walton Goggins, está en el hotel tailandés, ya que era obvio que, para disfrutar de unas relajantes vacaciones junto a su pareja, no.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo 3 de la ficción, Chelsea, novia de Rick (Aimee Lou Wood), al fin le confronta, demandándole que deje de ser tan reservado con ella. Cuando él le pregunta qué es lo que quiere saber exactamente, la joven exige que le diga la verdadera razón por la que están en Tailandia y lo que hay en Bangkok, adonde su pareja planea viajar en solitario.

"Estamos aquí porque el maldito tipo que asesinó a mi padre es dueño de este hotel", acaba admitiendo Rick. La revelación explica de esta manera el interés que el personaje había mostrado anteriormente en Sritala (Lek Patravadi), mujer de Jim Hollinger, y su decepción al enterarse de que este no se encontraba en Tailandia, sino en Bangkok.

Ya en el episodio 2 de The White Lotus, se daba a conocer que el padre de Rick había sido asesinado antes de su nacimiento y que esto le había generado cierto trauma, ya que sale a relucir en una de sus sesiones de control del estrés. Aunque nunca llegó a conocerle, Rick asegura a Chelsea que su padre era un buen hombre que viajó a Tailandia "para ayudar a la gente" y desapareció en extrañas circunstancias.

"Intentaba ayudar a estos lugareños a evitar que un americano de mierda les robara sus tierras... La verdad es que no conozco todos los detalles. Pero mi padre estaba aquí intentando hacer lo correcto, y un día desapareció. Nunca lo encontraron", resume el personaje de Goggins, que añade que fue su madre, en su lecho de muerte, quien le dio el nombre del asesino, Jim Hollinger, dueño del hotel y, según Rick, también de la mitad del país.

"¿Esto es un poco 'Tú mataste a mi padre, prepárate a morir'?", pregunta Chelsea, preocupada por que la intención de su pareja sea la de buscar venganza, algo que, teniendo en cuenta que el personaje esconde un oscuro pasado, como atestigua el hecho de que no pueda pisar Australia, parece más que probable. Así, y aunque él asegura que solo quiere mirar a la cara al asesino de su padre, el tipo que arruinó su vida "desde el día uno", su novia parece convencida de que, por mucho que le pida no hacer nada "estúpido", no se limitará a hablar.