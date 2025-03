Desnudo frontal de Jason Isaacs en The White Lotus 3x04 y los fans de Harry Potter enloquecen: "¡Slytherin!"

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Jason Isaacs encarnó a Lucius Malfoy en la saga Harry Potter, y ahora el actor forma parte del elenco de la temporada 3 de The White Lotus. En el cuarto episodio, el intérprete ha protagonizado una escena de desnudo frontal, secuencia que ha dado mucho que hablar en las redes sociales.

En la toma, su personaje, Timothy se toma un Lorazepam que le ha robado a su esposa y, sin darse cuenta de que su bata estaba abierta, se sienta, quedándose desnudo frente a su familia..

"No es Jason Isaacs mostrando su serpiente. Los verdaderos fans de Slytherin, bueno, los fans de Harry Potter, lo entienden", escribió un usuario en X.

"¿La bata de Jason Isaacs abriéndose y mostrando su basilisco?", reza otro post.

Otro internauta compartió una imagen de una secuencia de Harry Potter en la que Voldemort le dice a Lucius Malfoy: "Necesito tu varita". "Esta escena tiene mucho más sentido ahora", bromeó un tuitero.

Gracias Jason Isaacs por enseñarnos TODO eso, en el 4° episodio de #TheWhiteLotus pic.twitter.com/UxgigE2Gg2 — Noé Roa (@SoyNoeRoa) March 10, 2025

"Estaba manifestando un desnudo frontal completo de Walton Goggins después de ver la advertencia de desnudez del episodio cuando la bata de Jason Issac se abrió", expuso otro internauta.

I was manifesting a Walton Goggins full frontal after seeing the episode nudity warning when Jason Issac’s robe slipped open.. #TheWhiteLotus pic.twitter.com/g86UG0AGiU — Jordan. ⚔️ 🪷 💎 (@ChoiceReznikov) March 10, 2025

"No me ha importado que esa bata se abriera", se puede leer en la red social.

"The White Lotus no tenía que recordarnos que Jason Isaacs interpretó a Lucius Malfoy mostrándonos su varita", apunta otra publicación.

White Lotus didn't have to to remind us Jason Isaacs played Lucius Malfoy by showing us his wand — Hoemer (@Aqueercat) March 10, 2025

En una entrevista con Entertainment Weekly, Isaacs ha hablado sobre la secuencia en cuestión de The White Lotus y cómo se encuentra su personaje en ese momento. "Se está drogando hasta quedar en estado de estupor para no pensar en el hecho de que toda su vida está rompiéndose en pedazos", dice.

El actor describe el resto de su trama en la temporada 3 como "una tragedia shakespeariana" a medida que Timothy continúa desentrañando sus problemas. "Ha estado reprimido durante mucho tiempo. Llegará un momento en el que se irán, si es que lo logran y están vivos, porque quién sabe, pero será inevitable que se revele el gran secreto que ha estado albergando", añadió.