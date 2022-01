Reveladoras imágenes de The Walking Dead temporada 11 Parte 2: Daryl y Carol llegan a la Commonwealth

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

AMC ha lanzado nuevas imágenes de The Walking Dead. La serie regresará con la segunda parte de su temporada 11 el 20 de febrero, mientras que en España se emitirá en FOX a partir del 21 de febrero.

Parece que la Commonwealth tendrá nuevas incorporaciones. Daryl (Norman Reedus) protagoniza una de las imágenes en la comunidad, mientras que Carol (Melissa McBride) trabajará en Elodie's Treats, la tienda de dulces que antes regentaba el hermano de Yumiko (Eleanor Matsuura), Tomi (Ian Anthony Dale).

Las fotos también muestran a Negan (Jeffrey Dean Morgan), ensangrentado después de su misión con Maggie (Lauren Cohan) a Meridian; Mercer (Michael James Shaw), líder del ejército de la Commonwealth; y la gobernadora Pamela Milton (Robins), líder de la comunidad.

THE WALKING DEAD Final Season Part 2 Synopsis Teases the Rotten Core of the Commonwealthhttps://t.co/ENA4TpLWej pic.twitter.com/J9dOJqXhbt