The Walking Dead: Sinopsis oficial de 11x01 11x02

The Walking Dead volverá el 22 de agosto con su temporada 11. La última tanda de capítulos -que estará dividida en varias partes- debutará con un episodio doble, Acheron: Parte I y Acheron: Parte II, del que ya se conoce la sinopsis oficial.

"Al regresar a Alexandria de una misión crítica para buscar comida, el grupo se da cuenta de que no es suficiente. Maggie propone un nuevo plan, potencialmente una misión suicida. ¿Qué opción tienen? Deben encontrar más comida para toda su gente a fin de sobrevivir y reconstruir Alexandria de manera eficiente. Si no lo hacen, Alexandria caerá, arrastrándolos consigo. Una vez en la carretera, estalla una violenta tormenta que los obliga a entrar en un túnel subterráneo. A medida que los nervios se exacerban y aumentan las sospechas, se produce el caos. El terror es implacable mientras nuestra gente vislumbra lo que Maggie y su grupo soportaron antes de regresar a Alexandria. Mientras tanto, los capturados por los extraños soldados son reubicados en otro lugar no revelado", reza la sinopsis de Acheron: Parte I.

"El grupo descubre que un miembro no está a salvo dentro del vagón de metro. Rodeado de caminantes, volver al túnel para buscarlo es una muerte garantizada. Todos los ojos están puestos en Negan a medida que cambian la regla de supervivencia. Ya no es el hombre que se queda atrás. El lema ahora es seguir adelante. Con muy poca munición y energía, el grupo debe prepararse, ya que los caminantes han encontrado un camino dentro del tren subterráneo. Mientras tanto, Daryl se encuentra en su propia e intensa situación infernal tratando de encontrar a Perro y encontrando más de lo que esperaba; y Yumiko desafía el proceso en el puesto de avanzada de la Commonwealth, que amenaza su futuro y el de Eugene, Ezekiel y Princess", apunta la descripción de la segunda parte.

La temporada 11 de The Walking Dead constará de una primera parte de ocho capítulos. Posteriormente se emitirán dos bloques más, también de ocho episodios cada uno.