La temporada 11 de The Walking Dead promete "un nuevo orden mundial" en su nuevo adelanto

The Walking Dead ha regresado con los seis episodios adicionales de la temporada 10. Aunque aún quedan meses para el lanzamiento de la temporada 11, AMC ha publicado el primer teaser de la que será la última entrega de la ficción.

"Un nuevo orden mundial. La última temporada de The Walking Dead empieza en verano", publicó la cuenta oficial de la serie en Twitter junto a un breve vídeo en el que se puede ver una sala de interrogatorio.

A New World Order. The final season of #TWD begins Summer 2021. pic.twitter.com/8T32Qx6H1t