Zombies en un tren en nuevas fotos de la temporada 11 de The Walking Dead

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

The Walking Dead terminará con su temporada 11, que se estrena el 22 de agosto en AMC. La cadena ha lanzado varias imágenes de la esperada entrega que revelan que incluso el metro está dominado por los zombies.

En una de las fotos se puede ver un vagón de tren llenos de caminantes. Otra de las imágenes está protagonizada por Daryl y Maggie, quienes guian a un grupo por una estación de metro. Carol, Magna y Kelly, armadas y en el bosque, aparecen en otra de las instantáneas.

Quizá la foto más reveladora sea la protagonizada por Eugene, Ezekiel, Yumiko y Princess. El grupo fue capturado por unos soldados misteriosos, aparentemente miembros de la Commonwealth. En esta imagen se puede ver a los cuatro juntos.

La temporada 11 contará con 24 episodios y se dividirá en ocho bloques de ocho capítulos cada uno. Tal como ha adelantado AMC, la entrega se centrará en la recuperación de Alexandria, que intenta alimentar a su creciente número de residentes tras la devastación que dejó la lucha contra los Susurradores.

Pese a que The Walking Dead se acerca a su final, el universo TWD seguirá creciendo. Además de la temporada 7 de Fear The Walking Dead, los fans podrán disfrutar de la segunda entrega de World Beyond; la trilogía de películas de Rick Grimes y el spin-off protagonizado por Carol y Daryl. Además, Jeffery Dean Morgan ha dejado caer que la historia de su personaje, Negan, no terminará con el final de The Walking Dead.