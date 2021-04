The Walking Dead: La película de Rick Grimes ya tiene fecha para su rodaje

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

La pandemia de coronavirus está entorpeciendo los planes de AMC para rodar la esperada película de The Walking Dead protagonizada por Rick Grimes. Aunque por el momento no se sabe la fecha exacta del inicio de producción, el actor Andrew Lincoln ha ofrecido una actualización al respecto.

"No estoy grabando nada en este momento. Todavía estoy confinado", dijo el actor en una entrevista con la revista SFX. "Estamos muy emocionados ya que, a la primera oportunidad disponible, vamos a iniciar la producción; se habla de que será en primavera. Estoy ansioso por ponerme esas botas de vaquero", confesó.

En julio de 2020, los productores de The Walking Dead confirmaron que el trabajo detrás de cámaras seguía su curso y que la filmación comenzaría tan pronto como fuese posible. Además, el director de contenido Scott Gimple reveló que la trilogía podría llegar a los cines a través de un acuerdo de distribución con Universal Pictures.

"He firmado para hacer más de una película", dijo Lincoln a SFX. "Soy productor. No dirigiré, porque no me gusta verme a mí mismo, así que sería un ejercicio contraproducente. Sería lo más doloroso. Sí, simplemente no lo haría", señaló.

"Es de esperar que todas esas respuestas se resuelvan en los próximos meses, pero sí, habrá más de una entrega. Necesitamos hacer la primera muy bien y por eso nos ha llevado más tiempo de lo que anticipamos, obviamente también por la pandemia. Estoy ansioso. Estoy muy emocionado por ampliar la escala y el alcance de la historia y descubrir dónde está Rick", añadió.

Al margen de la trilogía cinematográfica, SFX preguntó al actor por su posible regreso a la serie en su undécima y última temporada. "Esa es una muy buena pregunta. La respuesta fácil es que no tengo ni idea. No creo que esté escrito todavía, pero nunca diría nunca porque todos los que todavía están haciendo la serie de televisión son amigos a los que quiero, y es una hazaña extraordinaria que sigan haciendo esta hermosa e innovadora serie que todavía tiene impacto en el mundo", dejó caer.