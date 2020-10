Así marca el destino de Rick la escena postcréditos de The Walking Dead: World Beyond

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: World Beyond ha resuelto el misterio en torno a las personas A y B. Esta revelación ha dado nuevos detalles sobre el paradero de Rick Grimes, que salió de la serie principal en la temporada 9, y sobre el destino que el personaje de Andrew Lincoln podría haber corrido durante estos años en poder de la República Cívica Militar (CRM).

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En su capítulo más reciente, The Walking Dead: World Beyond ha explicado que los sujetos A son aquellas personas consideradas como prescindibles que son mordidos por caminantes y sirven para experimentar en busca de la cura para el virus zombie, mientras que los B son miembros útiles para la comunidad.

Hay que recordar que la temporada 8 de The Walking Dead, Jadis (Pollyanna McIntosh) captura a Rick Grimes y, en principio, lo etiqueta como A. Ella trata de que un caminante lo muerda para intercambiarlo con el Ejército de la República Cívica, pero él lucha contra Jadis y escapa.

Jadis intenta capturar a dos prisioneros A más, Negan (Jeffrey Dean Morgan) y el padre Gabriel (Seth Gilliam), a los que retiene en un depósito de chatarra. Después de que Jadis abandone el depósito de chatarra y se una a la gente de Rick en Alexandria, aparece hablando por radio y anunciando al helicóptero de CRM de que no puede darles una A.

Cuando Jadis se encuentra con Rick herido después de que estalle el puente, la protagonista suplica a CRM que lo salve: "Tengo una B. No una A, nunca tuve una A. Está herido, pero es fuerte. ¿Puedes ayudarlo? No es broma. Ya no. Estoy tratando de salvar a un amigo. Un amigo que me salvó. ¡Tengo algo para ti ahora! ¿Tenemos un trato?", dice.

Rick y Anne se montan en el helicóptero, desapareciendo sin dejar rastro. Un avance del largometraje de The Walking Dead revela que Rick fue transportado a Filadelfia, cerca de las instalaciones de investigación de CRM ubicadas en algún lugar de Nueva York.

En la temporada 10 de The Walking Dead, Michonne (Danai Gurira), se entera de que Rick sobrevivió a la explosión cuando descubre sus pertenencias dentro de un barco arrastrado a la costa en la isla Bloodsworth de Maryland. También encuentra un libro de registro lleno de múltiples ubicaciones: Tampa Bay, Florida; Hopewell, Virginia; y más recientemente, Bridgers Shipyard en Nueva Jersey.

La marca de Rick como una B es la clave para su supervivencia, pero aún tiene que escapar del control de la CRM. Con esta escena poscréditos, World Beyond ha explicado por qué Rick no ha regresado a casa en los más de siete años que ha estado fuera.