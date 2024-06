The Walking Dead, de luto por la muerte de un querido personaje

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

El universo de The Walking Dead se encuentra de luto. Seven, el entrañable y lea pastor belga que ha acompañado a Daryl Dixon desde la novena temporada de la serie hasta su final, ha fallecido. Y tanto Norman Reedus como Melissa McBride y el resto del elenco, han querido rendirle un más que sentido homenaje a su compañero canino.

Tras debutar en la temporada 9 de The Walking Dead, más concretamente en el séptimo episodio, Seven se convirtió en un fiel compañero para Daryl. Sin embargo, este perro, que había conseguido sobrevivir al apocalipsis zombie y ganarse el cariño de Dixon a lo largo de más de 20 episodios, también se convirtió en un apreciado miembro del reparto, especialmente para Reedus.

Es por lo que la trágica muerte del can fuera de la pantalla no solo ha dejado completamente consternado al actor. También lamentaron la pérdidida Melissa McBride, su compañera en el spin-off de The Walking Dead: Daryl Dixon-The Book of Carol, que verá la luz el 29 de septiembre y otras estrellas del reparto de la serie original, como es el caso de Jeffrey Dean Morgan, quien interpreta a Negan.

Todos ellos han querido rendir honores a Seven en las redes sociales. El primero en expresar su dolor por la pérdida del can mediante su cuenta de Instagram fue Reedus: "Te voy a echar mucho de menos Seven". "El mejor compañero de televisión de todos los tiempos", añadió acompañando sus palabras de una emotiva fotografía juntos con la que se despedía del animal.

En la cuenta de The Walking Dead en X, también despidieron a Seven publicando una imagen en la que aparece junto a McBride en una secuencia de la serie. "Todos los perros van al cielo. Descansa en paz, Seven", rezaba el mensaje que acompañaba a la publicación y a la que Jeffrey Dean Morgan reaccionó con tres corazones.

Es más, también a través de Instagram, la cuenta de la serie publicó un carrusel de tiernas imagenes del perro acompañada del siguiente texto: "Descansa en paz, Seven, eras un gran chico".

Por su parte, otros miembros de The Walking Dead, como Khary Payton, que interpretó a Ezekiel, Sabrina Gennarino, que puso rostro en la serie a Tamiel, o Lynn Collins, quien interpretó a Leah, la antigua dueña de Seven antes de que Daryl se encariñase con él, manifestaron sus condolencias a través de varios comentarios en las diversas publicaciones.

Además, Angela Kang, showrunner de la ficción durante sus tres últimas temporadas, también lamentó la muerte del podenco belga mediante sus historias de Instagram.