The Walking Dead: Dead City, el spin-off de la franquicia zombie centrado en Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan), ha renovado por una tercera temporada. Además, AMC ha anunciado que la serie contará con un nuevo showrunner en su próxima entrega, que aún no tiene fecha oficial de estreno.

Seth Hoffman, veterano de la franquicia The Walking Dead, reemplazará a Eli Jorné, que estuvo al frente de Dead City durante sus dos primeras temporadas, como showrunner en esta nueva entrega. Hoffman trabajó como productor ejecutivo y guionista en las temporadas 4, 5 y 6 de la serie original. Además, también ha sido guionista en Prison Break y, más recientemente, ha trabajado en el equipo de producción de la serie de Prime Video Tell Me Your Secrets.

"Estamos agradecidos a Eli Jorné por las dos temporadas de 'Dead City' que han llevado la historia de estos personajes icónicos hacia nuevas y emocionantes direcciones y han ampliado este próspero Universo introduciendo un nuevo rincón del apocalipsis de los caminantes", afirma Dan McDermott, Presidente de Entretenimiento y AMC Studios de AMC Networks. "Mientras seguimos creando nuevas historias para la apasionada comunidad de fans, estamos encantados de contar con un veterano de The Walking Dead como Seth Hoffman al frente de una nueva temporada, que acompañado de los brillantes Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, traerán nuevos adversarios y alianzas que ampliarán los límites de la conflictiva relación de Maggie y Negan", avanzó.

"Estoy encantado de tener la oportunidad de volver a sumergirme en el Universo de The Walking Dead y trabajar para ofrecer otra dinámica temporada de historias a esta épica franquicia. Es un verdadero honor trazar el siguiente capítulo para las icónicas aventuras de Maggie y Negan en 'Dead City'", explica Hoffman en un comunicado de AMC recogido por CulturaOcio. "Lauren, Jeffrey y Scott son unos socios creativos increíbles y estoy encantado de colaborar con ellos para dar vida a esta historia", señala

En la tercera temporada, Maggie y Negan consiguen dejar a un lado sus diferencias para construir la primera comunidad próspera en Manhattan desde el apocalipsis, pero cuando comienza a surgir el caos en la ciudad, se ven obligados a cuestionarse: ¿han aprendido de sus viejas heridas o su oscuro pasado supondrá la perdición para toda la ciudad?

El rodaje de la nueva tanda de capítulos comenzará en otoño de este mismo año en Boston y Massachusetts. Por el momento, se desconocen detalles acerca de cuántos capítulos compondrán esta nueva entrega, pero lo que es seguro es que continuará mostrando cómo se desarrolla la tensa alianza entre Negan y Maggie, pues Dead City concluyó su segunda temporada con ambos en el mismo bando de la batalla en Manhattan.

En esta tercera entrega, tratarán de trabajar juntos para construir una nueva comunidad. Sin embargo, sus dudas acerca de si son capaces de dejar atrás su pasado no tardarán en resurgir. Mientras tanto, la amenaza de enemigos como la Dama, con Hershel de su lado, o la Nueva Babilonia, que ha tomado el control de la isla, se ciernen sobre la ciudad.