Goya se cuela en The Walking Dead: Dead City 2x02

Goya se cuela en el nuevo episodio de The Walking Dead: Dead City - AMC

MADRID, 15 May. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Walking Dead: Dead City, la serie protagonizada por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, comenzó su andadura en AMC+ la semana pasada. En el nuevo capítulo, que llega este jueves 15 de mayo al canal, la ficción de zombies ha sorprendido con la aparición de una de los cuadros más icónicos de la historia del arte: Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya.

En el segundo episodio, mientras Maggie (Cohan) emprende un peligroso viaje de regreso a Manhattan, Negan (Morgan) se ve obligado a pasarse al otro lado de la lucha por el control del distrito neoyorkino.

En la escena en cuestión, La Dama (Lisa Emery) y El Croata (Zeljko Ivanek) muestran el cuadro al personaje de Morgan y le explican el mito de Saturno. "Otros pintores de la época querían evitar la fealdad y la brutalidad, pero Goya no. Fue el padre del modernismo, un revolucionario", sentencia La Dama.

Por otro lado cabe destacar que la presencia de España en el universo de The Walking Dead no se limita a esta escena. Y es que, la temporada 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon, cuyo rodaje finalizó el pasado febrero, se ha rodado en España. Así, Daryl Dixon y Carol pasarán por la península en su arriesgado viaje de vuelta a casa. Además, la entrega contará con algunos fichajes como Eduardo Noriega, Óscar Jaenada y Greta Fernández.

"The Walking Dead: Dead City sigue a Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) en su viaje por una Manhattan postapocalíptica, aislada desde hace tiempo del continente. La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de Nueva York su propio mundo de anarquía, peligro, belleza y terror. En la segunda temporada de ocho episodios, en la creciente guerra por el control de Manhattan, Maggie y Negan se encuentran atrapados en lados opuestos. A medida que sus caminos se entrelazan, llegan a ver que la salida para ambos es más complicada y estremecedora de lo que jamás imaginaron", reza la sinopsis oficial de la serie.

Junto a los actores mencionados, nombres como Gaius Charles, Mahina Anne Marie Napoleon, Logan Kim y Dascha Polanco conforman el reparto de la temporada 2 de The Walking Dead: Dead City.