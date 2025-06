The Walking Dead: Dead City explica por qué Maggie aún no ha matado a Negan 100 capítulos después de la muerte de Glenn

The Walking Dead: Dead City explica por qué Maggie aún no ha matado a Negan 100 capítulos después de muerte de Glenn - AMC

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Negan mató a Glenn en The Walking Dead y ahora el villano protagoniza un spin-off junto a Maggie. A pesar de su odio y desprecio hacia el asesino de su esposo, Maggie aún no ha buscado venganza contra Negan, y la segunda temporada de The Walking Dead: Dead City finalmente ha revelado por qué.

En el episodio 2x06, Maggie habla con Ginny y menciona su resentimiento hacia Negan y cómo le afectó, admitiendo que quería matarlo y que debería haberlo hecho. Sin embargo, lo más importante, dijo Maggie, es: "Quizás solo tengo miedo de lo que hay al otro lado. Que no mejorará".

Hay una parte de ella que siente que matar a Negan solo podría empeorar su dolor por convertirse en alguien como él. Además, puede sentirse en deuda con él, ya que Negan jugó un papel importante para acabar la guerra con los Susurradores y ayudó a salvar la vida de Hershel.

Incluso si hubiera otro giro en la relación entre ambos, parece demasiado tarde para que Maggie mate a Negan. Dado que su enemistad ha durado desde la temporada 7, sería raro que Maggie se vengara casi nueve años después. Aunque aún no han enterrado el hacha de guerra, ambos han dejado claras sus posturas, con Negan tratando de enmendar su pasado durante mucho tiempo.

Encontrar un cierre tras la muerte de Glenn le ha costado mucho a Maggie, algo que admitió en el episodio 6 de la temporada 2, así que cambiar de opinión y buscar venganza ahora sería extraño, considerando cuánto han evolucionado ambos personajes. Aunque parece que Negan está recuperando algunas de sus actitudes de villano en el spin-off, Maggie no tiene motivos para quedarse en Manhattan una vez encuentre a Hershel, lo que indica que su enemistad no resurgirá.