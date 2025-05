El creador de The Walking Dead confirma el motivo por el que Rick sobrevivió tanto tiempo

Archivo - Fotograma de The Walking Dead

Archivo - Fotograma de The Walking Dead - AMC - Archivo

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Desde Lori hasta Glenn, son muchos los protagonistas de The Walking Dead que murieron durante las muchas temporadas del Apocalipsis zombie y es que prácticamente nadie está a salvo en la franquicia. Sin embargo, Rick Grimes logró sobrevivir a numerosas situaciones peligrosas, una decisión creativa que el creador de la saga ahora ha explicado.

En el cómic The Walking Dead Deluxe #112 Robert Kirkman ha admitido que Rick sobrevivió tanto tiempo gracias a un "blindaje de trama". Como cuenta el autor, el fallido intento sorpresa de Rick de matar a Negan es "un buen ejemplo de blindaje de la trama", a pesar de que los Salvadores de Negan tenían todo de su lado para acabar con él. "En la vida real, siendo Negan el tipo de persona que es... Rick estaría muerto. Lo habrían matado de inmediato", expone.

Kirkman añade que hizo "un trabajo razonablemente bueno al presentar a Negan como un tipo loco que, de algún modo, parece apreciar a Rick y disfruta fastidiándole, así que puedo creerme que quisiera mantenerlo con vida", agrega.

Después de que Rick, de forma imprudente, intente asesinar a Negan, el villano, en lugar de matarlo de inmediato por su desobediencia, le demuestra que iba un paso por delante al revelar su escondite secreto de Salvadores, una forma escalofriante de mantener a Rick bajo control. Pero como señala Kirkman, en el tomo The Walking Dead Deluxe #112 se toma esta decisión para salvar a otros personajes más adelante. "¿Heath, Holly y Phillip? ¿Por qué no los mataron? Tal vez me estaba ablandando en los números finales...", dice, insinuando que el "blindaje de la trama" de Rick podría haber ayudado también a salvar a estos personajes de un destino brutal.

Asesinado por Sebastian Milton en The Walking Dead #192, después de que Rick acabara con el liderazgo de Pamela Milton en la Commonwealth, no es hasta el número siguiente que Carl encuentra a su padre convertido en caminante y se ve obligado a matarlo definitivamente. Como insinúa Kirkman, la muerte de Rick podría haber ocurrido en cualquier momento y por cualquier motivo, lo que garantizaba que, a pesar de perder una mano y quedar marcado física y mentalmente para siempre, Rick siempre sobreviviría.

La razón, según Kirkman, es bastante simple: Rick era el protagonista principal del cómic y, como tal, contaba con múltiples capas de "blindaje de trama" que lo protegieron a lo largo de toda la historia. Aunque Rick Grimes finalmente murió en el penúltimo número de The Walking Dead, nunca estuvo en los planes que muriera antes.