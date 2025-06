Lauren Cohan (Maggie) explica el final de The Walking Dead: Dead City temporada 2

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Dead City ha cerrado su temporada 2. En el final de la entrega, Maggie se enfrenta a una decisión desgarradora: matar a Negan, como le exige la Dama, para recuperar a su hijo Hershel o dejarlo vivir y arriesgarse a perderlo para siempre. Aunque acepta inicialmente, Maggie no cumple su palabra, ya que la muerte inesperada de Ginny hace que Maggie cambie de opinión. Sin embargo, su gesto no conmueve a Hershel, quien elige quedarse con la Dama.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"No es una situación sencilla", afirma Lauren Cohan sobre la elección de Maggie en una entrevista concedida a CBR. "Ella le apuñala. Ese momento de alivio, tanto por el acto de apuñalarlo como por enfrentar algo en lo que había pensado durante tanto tiempo... ¿Sería eso la respuesta a todo ese dolor y resentimiento interminable? No creo que lo hubiera sido. La vida de Hershel estaba en juego y la Dama estaba presionando a Maggie para que lo hiciera. Incluso matando a Negan, no había garantía de nada, porque Maggie no habría recuperado realmente a su hijo por hacerlo. No de la manera en que nos gustaría que ocurriera, al menos", añade.

"El momento en que Maggie apuñala a Negan es casi como sentir que lo hizo. Luego es como cuando la marea se retira y la ola regresa aún más fuerte. No va a hacer desaparecer el dolor. Me gusta pensar que, pasara lo que pasara, ella no lo habría hecho", apuntó la actriz, que asumió que algunos fans quizá no entenderán la decisión de Maggie. "Creo que para algunas personas es difícil concebir que no lo haya matado. Pero creo que al otro lado del perdón hacia él hay un pozo profundo de perdón hacia sí misma. A veces me pregunto si es culpa del superviviente", agregó.

Cohan destacó que, aunque "algunas personas nunca estarán de acuerdo con esto por el amor que sienten hacia Glenn", Maggie "se merece no odiarlo más, y matarlo no va a hacer que ese odio desaparezca".

Para Maggie, Negan es "un símbolo de las cosas que no se pueden controlar en el mundo". A la vez, entre la protagonista y él, explica Cohan, "también existe este vínculo extraño, que forma parte del lazo traumático, por el cual se conocen desde hace más tiempo que a cualquier otra persona que siga con vida en este mundo. Maggie lo conoce a él desde antes de conocer a su propio hijo".

LA RELACIÓN DE MAGGIE Y HERSHEL

Cohan también habló sobre la relación entre Maggie y Hershel en Dead City. "La gente puede criticar el hecho de que Maggie no mate a la Dama y se lleve de vuelta a Hershel. Es como: 'Eso sería lo maternal, lo que haría Maggie'. Bueno, él le pidió que le dejara tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿no sería eso lo más humano, que ella le permitiera hacerlo?", planteó.

"Pero nunca vas a hacer algo que guste a todos. Y en cada momento de esta historia, sentí que había situaciones más sutiles, más íntimas, que encontré mucho más parecidas a la vida real. Y si eso resulta incómodo de alguna manera, entonces dice más sobre la vida", expresó.

Respecto a la decisión de Hershel, Cohan opina que el joven "tiene que recorrer su propio camino". "Cuando Maggie regresa con Hershel y le dice que no mató a Negan, ella le dice: 'Así no es como vamos a hacer esto. Respeto tus decisiones y tus elecciones, y esta es una decisión que yo tengo que tomar. La incomodidad que conlleva esta elección puede poner en peligro nuestra relación, pero si dejo de lado mis principios, ¿entonces qué te estoy enseñando?'", argumentó.