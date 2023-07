¿Qué es el zombie mutante de The Walking Dead: Dead City?

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

Antes del estreno del quinto episodio de The Walking Dead: Dead City, AMC lanzó un adelanto del episodio que mostraba lo que parecía ser una nueva variante de zombie. El capítulo ya se ha estrenado, aclarando por fin qué criatura era la que se enfrentaba a Maggie (Lauren Cohan).

En el adelanto se podía ver lo que parecía ser un zombie gigante y compuesto por varios cuerpos de diferentes caminantes. Sin embargo, no es una nueva variante, sino que esta criatura es fruto de un accidente.

The Walking Dead: Dead City explicó anteriormente que el ejército atrapó a los zombies de Manhattan en las alcantarillas. Esos miles de cadáveres en descomposición generaron metano, que El Croata usó para generar electricidad en su comunidad, añadiendo de vez en cuando más zombies para recargar su combustible. El monstruo que mata Maggie probablemente se formó por una fusión de varios zombies que, por las temperaturas, comenzaron a derretirse y unirse.

Por dudosa que sea la ciencia detrás de este zombie mutante, su funcionamiento tiene sentido dentro del universo TWD. La franquicia siempre ha sostenido que los zombies permanecerán con vida mientras su cabeza esté intacta. Según esa lógica, se deduce que si el cuerpo de un zombie se derritiera de alguna manera y se fundiera en el torso de otro, ambos caminantes podrían seguir moviéndose y atacando.

Aunque en este caso no se trate de una variante, The Walking Dead: World Beyond reveló que en París habitan unos caminantes especiales más rápidos y agresivos. Además, la temporada 11 de The Walking Dead también mostró variantes de caminantes que son capaces de escalar y recoger objetos, al igual que los zombies que aparecen en la temporada 1.

Con la presentación de este mutante en Dead City, el nuevo spin-off de The Walking Dead consigue añadir una novedad, pero sin necesidad de tener que presentar una nueva variante a la que dar una explicación dentro del canon.