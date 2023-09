El significado oculto del mensaje de Judith Grimes en The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Daryl Dixon lleva al personaje de Norman Reedus hasta Francia. Aunque el spin-off contará con nuevos personajes, la serie arranca con el cameo de alguien ya conocido por los fans: Judith Grimes (Cailey Fleming).

El episodio 1 comienza con una toma del protagonista flotando en el océano, mientras las costas francesas se ven cada vez más cerca. Es entonces cuando se puede escuchar a Judith Grimes.

"Tú también mereces un final feliz", dice, una frase que no es nueva, sino que ya pronunció la joven en el final de The Walking Dead. El tono onírico de la escena inicial de The Walking Dead: Daryl Dixon sugiere que el consejo de Judith está sonando en la cabeza del protagonista mientras flota hacia su nuevo destino.

Esta frase da pie a varias interpretaciones. A lo largo del primer capítulo, Daryl está decidido a regresar a Alejandría, recorrer Francia y luego hacer un trato con Isabelle para encontrar una forma de regreso a Estados Unidos. La promesa de Judith de un "final feliz" podría verse como un presagio de esta misión de volver a casa a toda costa.

Después de aproximadamente un año de soledad y dificultades, las palabras de Judith tal vez signifiquen que Daryl merece encontrar el camino de regreso y disfrutar de una reunión con su grupo.

La segunda interpretación de la frase insinúa un futuro completamente diferente para Daryl Dixon. Es posible que cualquier cosa que Daryl encuentre en Francia se convierta en su verdadero final feliz. La nueva misión de Daryl es proteger al joven mesías conocido como Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), y las primeras interacciones entre los personajes ya han mostrado conmovedores signos de cariño por ambos lados.

Convertirse en una figura paterna para Laurent podría ser el final feliz que Judith le dijo a Daryl que merecía, y la verdadera razón por la que sus palabras se escuchan en la escena inicial del spin-off.