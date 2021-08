The Walking Dead 11x02 resuelve el destino de Maggie y deja la primera y cruel muerte de la última temporada

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

El primer capítulo de la última temporada de The Walking Dead dejó a Maggie en una situación muy complicada. El personaje de Lauren Cohan regresó a Alexandria en la temporada 10, pero la protagonista ya no es la misma. La superviviente se ha vuelto más fuerte, incluso si eso supone que algunos de sus compañeros mueran, tal y como ha demostrado en la nueva entrega.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio 11x02, titulado Acheron: Parte 2, Maggie saca su lado más cruel tomando una decisión que acaba con la vida de otro miembro de la comunidad.

En Acheron: Parte 1 el grupo se sube a la parte superior de un tren y se mete en uno de los vagones para escapar de una horda de caminantes. Negan se niega a ayudar a Maggie y siguen adelante sin ella, pero rápidamente se encuentran con un obstáculo porque las puertas del vagón del tren están oxidadas.

Después de varios intentos, no pueden abrir la puerta y escuchan golpes debajo del tren. Maggie se había arrastrado debajo del vagón y había entrado por una trampilla. El personaje de Lauren Cohan acusa a Negan de intentar matarla, pero el villano afirma que intentar matar a alguien y no ayudarlo a sobrevivir son dos cosas totalmente diferentes. Maggie y su equipo no están convencidos y están a punto de matarlo cuando escuchan gritos al otro lado del vagón del tren.

Gage, quien desapareció cuando los caminantes atacaron por primera vez en Acheron: Parte 1, se ha abierto camino dentro del siguiente vagón, pero también ha cometido un gran error. El superviviente olvidó cerrar la puerta detrás de él y los caminantes se acercan rápidamente. Alden y Negan intentan abrir la puerta para dejarlo entrar, pero los seguidores de Maggie los detienen porque la líder toma la decisión de dejar morir a Gage.

No tienen suficiente munición para matar a los caminantes, por lo que no puede arriesgar el bien mayor por una persona. Tanto Alden como Negan se muestran de lo más sorprendidos ante la cruel decisión de Maggie, que evidencia la evolución del personaje tras su regreso. Gage suplica que le ayuden, pero cuando parece seguro de que nadie lo ayudará, saca su cuchillo y se apuñala en el corazón.