The Walking Dead 11x01: La hiriente frase de Negan a Maggie sobre Gleen que Jeffrey Dean Morgan luchó por eliminar

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Los fans ya han podido ver Acheron: Parte 1, estreno de la temporada 11 de The Walking Dead. Uno de los grandes protagonistas del episodio es Negan (Jeffrey Dean Morgan), que parece haber vuelto a sus orígenes como villano. En plena discusión con Maggie (Lauren Cohan) el personaje pronuncia una polémica frase que Jeffrey Dean Morgan intentó eliminar del guion.

"No voy a dejar que me arrastres por el barro y la suciedad para derribarme como un perro. Como lo era Glenn", dice Negan, una frase que no gustó al actor. "Me peleé por esto. Esa es la única frase por la que llamé inmediatamente a la showrunner Angela Kang y le dije: 'No puedo decirlo. No puedo mencionar el nombre de Glenn aquí'", confesó el intérprete en una entrevista con Entertainment Weekly.

"Yo estaba como: 'Cualquier buena voluntad que Negan haya tenido se irá por la ventana en el momento en que mencione a Glenn'. Traté de eliminar la frase por completo", relató el actor que da vida a Negan en TWD.

"No pensé que fuera necesario. Y pensé, seguro, que me dejarían cambiarlo. Así que lo filmé de tres o cuatro formas diferentes", contó. "Probé todo lo demás. Dije 'tu esposo' y otras cosas. Pero al final fue como: 'Bueno, probemos la maldita línea con Glenn'. Y luego, por supuesto, cuando vi la escena, pensé: 'Cabrones'. Tuvieron que ponerlo", rememoró.

El actor señaló que la frase, que le valió a Negan un puñetazo de Daryl, es necesaria "para provocar la reacción exactamente que tú y yo sentimos al escucharla".

"Siempre he dicho que, independientemente de lo que Negan haga, que sea bueno, todavía sigue ese otro Negan dentro de él. Y en este punto de la historia, cuando sale esa frase, es una especie de discurso completo en el que digo: '¿Por qué diablos estoy siguiendo a esta mujer? Nos está llevando a morir'. No tenemos idea de lo que vamos a hacer. Negan es la voz de la razón de repente. Y si no hubiera dicho esa frase de Glenn, toda la audiencia habría pensado que tiene razón. En el momento en que digo esa frase de Glenn, al 50% de ellos los pierdo de inmediato. No importa si tiene razón", recalcó el artista.