The Walking Dead 11x02: ¿Por qué Maggie no ha matado a Negan?

The Walking Dead: ¿Por qué Maggie no ha matado a Negan? - AMC

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

The Walking Dead indaga en su temporada 11 en el enfrentamiento entre Maggie y Negan. La superviviente no ha perdonado al villano el asesinato de Glenn y ambos tienen un tenso encuentro en Acheron: Parte 1. Sin embargo, son muchos los fans que se preguntan por qué el personaje de Lauren Cohan no ha matado a su enemigo cuando ha tenido oportunidad.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Negan guía al grupo a través del metro en una misión. El villano cree que Maggie le está tendiendo una trampa para matarlo. "No voy a dejar que me arrastres por el barro y la suciedad para derribarme como un perro. Como lo era Glenn", dice para provocar a Maggie, pero la protagonista le perdona la vida.

"Siento que está tratando de anteponer las necesidades de la mayoría a las necesidades de unos pocos... Siendo los pocos ella misma", comentó Cohan en el blog de AMC. "Y no son realmente sus necesidades per se, sino más bien sus esperanzas de evitarlo, porque o está muerto o simplemente ya no está. Creo que está haciendo un pacto con el diablo, porque ella tiene que aguantar mucho en ese episodio", agregó.

"Eso implicaría que baje a las profundidades de su propia alma de un millón de formas... Ella mantiene vivo a Negan porque tiene que mantener viva la parte de sí misma que no mata a la gente. Esa parte de ella que no se complace con esa actitud brutal de matar o morir. Tal vez él tenga algo que ofrecer, y tal vez ella no sepa qué esperanza hay a la vuelta de la esquina", explicó Cohan.

"Ella le dice: 'La mujer que se fue no es la que está de pie junto a ti en este momento'. Ella no lo dice, pero en realidad creo que está pensando: 'Realmente espero que esa mujer regrese. Realmente espero que no se haya ido por completo. Tengo que intentar hacer cosas que la traigan de regreso, y una de esas cosas es no matarte. No dejaré que me conviertas en esa persona. No dejaré que saques eso. Insulta a mi esposo, pero yo no me convertiré en esa persona'", expuso. "Así que es algo muy oscuro, pero es esperanzador a su manera extraña", concluyó.