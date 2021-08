The Walking Dead 11x01 devuelve a Negan a su esencia

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Ya se ha estrenado la temporada 11 de The Walking Dead. Acheron: Parte 1 ha indagado en la tensa relación entre Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan), trayendo de vuelta a la versión más cruel del villano.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la temporada 11, Maggie tiene que convivir con el hombre que asesinó a su esposo, Glenn (Steven Yeun), años atrás. Negan guía a un grupo liderado por Maggie y Daryl (Norman Reedus) en una misión de supervivencia para salvar Alexandria, que está en peligro tras la guerra contra los Susurradores.

Una tormenta obliga al grupo a esconderse en los túneles del metro, y es entonces cuando Negan empieza a sospechar que Maggie planea matarlo lanzando sobre él una horda de caminantes.

"Yo muriendo según tu plan, no es algo que vaya a suceder", le dice Negan desde el interior del túnel, lleno de zombies, presionando a Maggie para que deje de lado sus rencillas. Maggie confiesa que acabar con él es algo que "siempre está en mi mente".

"No voy a decirte que estás equivocado conmigo porque no lo estás. La mujer que se fue hace seis años no es la que está junto a ti ahora. Queda un poco de ella en mí, y ese poquito es lo único que te mantiene respirando. Pero no sé cuánto va a durar eso. Así que sigue presionándome, Negan. Por favor", dice ella mientras apunta a su enemigo.

Continúan su camino, pero un vagón de metro les corta el acceso y el otro extremo está lleno de caminantes, dejando a los supervivientes atrapados. Es durante un despiste de Daryl cuando Negan se sube al vagón del metro y deja que los zombies agarren a Maggie. "¡Negan!", grita el personaje de Lauren Cohan, pero el villano ignora sus gritos, se da la vuelta y desaparece en la oscuridad condenado a Maggie a lo que con casi con total seguridad parece una una muerte segura.

Eso sí, el capítulo no revela qué pasará con Maggie, cuyo destino se decidirá en 'Acheron: Parte 2', el segundo capítulo de la undécima temporada que verá la luz el próximo 29 de agosto.