Jeffrey Dean Morgan justifica lo que hace Negan en The Walking Dead 11x01: "Los fans lo entenderán"

AMC ha estrenado la temporada 11 de The Walking Dead. Acheron: Parte 1 ha indagado en la tensa relación entre Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan), dejando sorprendidos a los fans con el último gran giro del villano. El actor ha hablado sobre este sorprendente 'plot twist' y ha asegurado que los fans del villaro entenderán sus motivaciones en lo que queda de temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante su misión en los túneles del metro, Negan deja que Maggie sea atrapada por los caminantes y, en lugar de ayudarla, se marcha del lugar. "La audiencia lo tomará como quiera. Hay fans de Negan que entenderán ese movimiento, y hay personas que odian a Negan que lo verán y dirán: 'Es el mismo de siempre'. Para mí se trata de sobrevivir. Ella es una persona que lo quiere muerto. Pero él no va a salir y golpearle la cabeza, porque también está en un mal lugar respecto a todos los demás. Así que fue una oportunidad que surgió y él toma una decisión", explicó el actor a TVLine.

"Él es muy consciente de lo que Maggie siente por él. Él sabe que habrá repercusiones si ella sale de allí. Está preparado para lidiar con ellos", comentó el intérprete, que defiende que Negan no es un villano. "Sé que lo es para el propósito de la serie, pero también ha hecho muchas cosas para redimirse. Y Maggie no es inocente en ningún sentido. Son solo dos personas que no se llevan bien, y sabemos por qué a ella no le gusta Negan. Lo entiendo. ¡A mí tampoco me gustaría! Así que es un camino complicado", aseguró.

"Él sabe que ella está dispuesta a matarlo. Así que no mueve un dedo para ayudarla, porque sabe muy bien que ella no movería un dedo para ayudarlo. Si alguien le da la espalda, piensa que Maggie le pondrá una pistola en la cabeza y eso será el final", agregó.