¿A qué hora se estrena el 11x01 de The Walking Dead en América Latina y España?

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Arranca el principio del fin de The Walking Dead. La ficción zombie regresa con su 11ª y última temporada que comenzará con la emisión de 'Acheron: Parte 1', el primero de los 24 episodios que, divididos en tres bloques, forman esta útlima entrega. ¿A qué hora se estrena el 11x01 de The Walking Dead?

"Al regresar a Alejandría de una misión crítica de comida, el grupo se da cuenta de que no es suficiente. Maggie propone un nuevo plan, potencialmente una misión suicida. ¿Qué opción tienen? Deben encontrar más comida para toda su gente a fin de sobrevivir y reconstruir Alejandría de manera eficiente. Si no lo hacen, Alexandria cae y los lleva consigo.

Una vez en la carretera, estalla una violenta tormenta que los obliga a entrar en un túnel subterráneo. A medida que los nervios se desgastan y aumentan las sospechas, se produce el caos. El terror es implacable mientras nuestra gente vislumbra lo que Maggie y su grupo soportaron antes de regresar a Alejandría. Mientras tanto, los capturados por los extraños soldados son reubicados en otro lugar no revelado", reza la sinopsis oficial de este primer capítulo.

En España el estreno será prácticamente simultáneo a su emisión en Estados Unidos en AMC, pues Fox España emitirá este primer capítulo a las 4.00 horas de la madrugada del 23 de agosto en un especial que arrancará con la reposición del último capítulo de la temporada 10, Aquí está Negan, a las 3.15 horas. Para aquellos que prefieran la versión doblada al castellano, podrán ver el 11x01 a las 22:00 horas del mismo día también en Fox.

En America Latina, el estreno de la temporada 11 de The Walking Dead dependerá del horario de cada país, aunque en esta última temporada los capítulos se lanzarán por Star Plus y no por FOX como era habitual en temporadas anteriores.

Teniendo en cuenta que el estreno de la temporada está programado en Estados Unidos a las 21 horas del domingo 22 de agosto (según el horario de la zona Este), es de esperar que los fans de The Walking Dead en México tengan disponible en la plataforma el primer capítulo también a esa hora, a las 21:00 del domingo, según el huso horario de la Zona Central.

También en ese momento, a las 21 horas de este domingo, estará disponible en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá o República Dominicana a través de Star Plus.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia o Puerto Rico 'Acheron: Parte 1' estará disponible en Star Plus a partir de las 22:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran saber qué ocurre con el regreso de Maggie, Negan, Daryl y compañía y vivan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el nuevo capítulo de The Walking Dead desde las 23:00 horas.