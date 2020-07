Tráiler de la temporada 2 de The Umbrella Academy: Apocalipsis psicodélico y sesentero en plena Guerra Fría

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de la segunda temporada de 'The Umbrella Academy' de Netflix que promete una nueva lucha contrarreloj para salvar el mundo del Apocalipsis. Tras evitar la hecatombe en la primera temporada, algo ha alterado la línea temporal y la familia Hargreeves ha acabado en 1963 y tienen la misión de evitar que el fin del mundo llegue en plena Guerra Fría.

Con el anuncio del fin del mundo el 25 de noviembre de 1963, Cinco llega a Dallas diez días antes de que ocurre el fatídico suceso. Curiosamente, el Apocalipsis coincidirá con la visita del presidente Kennedy a la ciudad de Texas.

Sin duda, el asesinato de Kennedy será uno de los factores que influyan en esa hecatombe del mundo. Los Hargreeves tendrán diez días para evitar que la falsa profecía se cumpla, todo en medio de una época de extrema tensión, ya que los bloques soviéticos y estadounidense están enfrentados mucho más de lo que nunca llegaron a estar y en la que el movimiento hippie también se dejará notar en la trama.

El tráiler, además, también estrena tema musical, 'Here Comes the End', del músico y creador del cómic original, Gerard Way, vocalista de la banda My Chemical Romance.

Protagonizada por Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan y Aidan Gallagher, la segunda temporada de 'The Umbrella Academy' se estrena el 31 de julio.