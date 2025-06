The Sandman: Netflix anuncia el título de los episodios de la temporada 2 y un capítulo especial tras su final

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Sandman será también la última de la serie basada en la obra de Neil Gaiman y protagonizada por Tom Sturridge. Para sorpresa de los fans, Netflix no solo ha anunciado el título de cada episodio que conforma esta entrega, que estará, al igual que la temporada 5 de Stranger Things, dividida en tres partes y cuándo aterrizarán, sino también que, tras el final de la serie, lanzará un capítulo extra.

La primera tanda, que será de seis episodios, desembarcará, como anuncia Netflix en su cuenta de X, el próximo 3 de julio, mientras que la segunda, compuesta de cinco capítulos, llegará el 24 de dicho mes, y el servicio de streaming ya ha revelado sus títulos.

12 final chapters of Dream’s story await.



Vol. 1 (episodes 1-6) releases July 3

Vol. 2 (episodes 7-11) releases July 24

Plus, a special bonus episode releases July 31



See you in the Dreaming. pic.twitter.com/nTBSt50mzN