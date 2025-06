Tráiler y fecha de estreno del final de Stranger Things: La temporada 5 se dividirá en 3 partes

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

El final de Stranger Things, la serie que supuso el primer gran éxito global de Netflix, ya tiene fecha. La quinta y última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer ha lanzado su primer tráiler que ha confirmado que nueva entrega llegará a la plataforma a finales de año y estará dividida en tres partes.

Así, según anuncio Netflix en el marco de TUDUM, el evento del servicio de streaming para presentar sus grandes novedades, el calendario de estreno de los capítulos de la última temporada de Stranger Things, que no ha revelado los títulos de sus episodios, salvo el último (The Rightside Up), queda así:

- Volumen 1: constará de cuatro episodios y se estrenará el 27 de noviembre de 2025 en España (26 de noviembre en Latinoamérica).

- Volumen 2: incluirá tres episodios y estará disponible el 26 de diciembre de 2025. (25 de diciembre en Latinoamérica).

- Finale: el episodio final, titulado The Rightside Up, se estrenará el 1 de enero. (31 de enero en Latinoamérica)

Durante el evento también se reveló el primer tráiler de Stranger Things 5. Un adelanto de dos minutos de duración arranca con la narración de Joyce Byers recordando la noche en que Will desapareció, "la noche que todo empezó". Además de algunas secuencias emblemáticas de temporadas anteriores, como las luces de Navidad y la primera vez que Eleven usó sus poderes, el tráiler también muestra nuevas escenas de la temporada final.

Entre ellas, destaca Joyce empuñando un hacha, Dustin y Steve adentrándose en el Upside Down, Hopper sosteniendo a Eleven mientras sangra por la nariz o Mike defendiendo a un grupo de personajes nuevos.

El tráiler, que termina con Will totalmente desencajado y gritando con pánico "¡Corred! ¡Corred!" confirma que la acción se sitúa en el otoño de 1987, 18 meses después de los sucesos de la cuarta temporada, con Hawkins marcada por la apertura de grietas hacia el Mundo del Revés y la amenaza de Vecna aún presente. El grupo liderado por Eleven se enfrentará a nuevos desafíos mientras intentan poner fin a la pesadilla, con la necesidad de que todos los personajes principales se unan una última vez.

El elenco principal regresa para esta última entrega, incluyendo a Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman y Jamie Campbell Bower. Además, Linda Hamilton se incorpora al reparto en un papel aún no revelado