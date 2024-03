Buenas noticias para la temporada 2 de The Sandman en Netflix

Archivo - The Sandman: ¿Se ha filtrado material de la segunda temporada?

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Los fans de The Sandman esperan ansiosos novedades sobre la b. Y tras aparecer brevemente en su primera temporada, Kirby Howell-Baptiste volverá a encarnar a Muerte, la hermana favorita de Sueño (Tom Sturridge) en los nuevos capítulos de la serie de Netflix que todavía no tienen fecha de estreno.

Muerte siempre ha sido la más compasiva de los Eternos, los siete hermanos que tiene Sueño de en los cómics de Neil Gaiman. Howell-Baptiste interpretó al personaje en el sexto episodio de la temporada 1 de The Sandman, donde recordaba junto a su amado Morfeo la vez en que vivió como una mortal durante todo un día.

Pese a que tan solo participó en este único capítulo, su interpretación de Muerte cautivó a los espectadores. Ahora, en una reciente entrevista con Collider, la actriz británica ha revelado que estará presente en los nuevos episodios de The Sandman.

Pero no solo eso, sino que tendrá un papel de peso en la trama. "La muerte será una parte fundamental de esta temporada y hay algunas historias increíbles con la familia que estoy muy, muy emocionada de que puedan ver los fans", aseguró sin entrar en más detalles Howell-Baptiste, quien se encontraba promocionando We are strangers, su nuevo filme.

En los cómics de Neil Gaiman, Muerte es la segunda hermana de Sueño y su cometido es acompañar a aquellos que van a morir en su transición al más allá. Y también es quizá, con quien el rey de los sueños se siente más cómodo, además de afín, por no decir, que es también la más poderosa de los Eternos.

Su vestimenta gótica, su dulce sonrisa, su personalidad compasiva, profundamente reflexiva, han hecho de este personaje, que siempre lleva un Anj el símbolo egipcio de la vida colgado al cuello, el favorito de cuantos alberga en sus páginas la obra de Gaiman. Sin embargo, no será el único que estará en la segunda temporada de The Sandman, que todavía no tiene fecha de estreno en Netflix, ya que a la nueva tanda de episodios se sumarán nuevos dioses mitológicos, entre ellos, el mismísimo señor de Asgard, el todopoderoso Odín, Thor, Dios del Trueno y su hermanastro, el taimado Loki.