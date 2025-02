El escritor Neil Gaiman, demandado por violación y trata de seres humanos

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Hace pocas semanas, en un reportaje publicado por la revista New York Magazine, varias mujeres acusaban al escritor Neil Gaiman de violación. Acusaciones que se sumaban a las vertidas contra el autor de American Gods o Sandman en septiembre del pasado año. Ahora, una de las presuntas víctimas, que trabajó como niñera del hijo del autor, ha interpuesto una demanda acusando al autor de The Sandman o American Gods de violación, lesiones, coacción y trata de seres humanos.

Según informa The Guardian, en su demanda presentada el lunes contra el escritor los tribunales de Wisconsin, Massachusetts y Nueva York, una mujer llamada Scarlett Pavlovich alega que no tenía hogar y vivía en una playa cuando conoció a Amanda Palmer, mujer de Gaiman en Auckland, Nueva Zelanda, en 2020. Pavlovich tenía 22 años en ese momento y después comenzo a trabajar eventualmente como niñera del hijo del matrimonio en su hogar de Waiheke Island donde se produjeron las violaciones que comenzaron en febrero de 2022.

La denuncia detalla abusos violentos por parte del autor que, según la demandante, en una ocasión le había instado a bañarse, solo para meterse más tarde desnudo en el agua con ella. "Gaiman penetró entonces el recto de Scarlett con sus dedos", expone la demanda, en la que también se menciona que, después de que la víctima se negara, el autor "también intentó penetrar el recto de Scarlett con su pene".

La demanda cita además otras violaciones como otro encuentro sexual forzado con Gaiman en el que Pavlovich perdió el conocimiento debido al dolor severo después de ser violada analmente, y otro en el que ella quedó sangrando después de que él la golpeara y estrangulara con un cinturón.

Tal y como asegura la demanda, la víctima fue hospitalizada tras sufrir una crisis nerviosa por las agresiones. Las violaciones continuaron, pero ella siguió trabajando para la pareja porque estaba arruinada y sin hogar, y Gaiman le había dicho que la ayudaría en su carrera como escritora, según la demanda.

Tal y como apunta la demanda, la entonces mujer de Gaiman sabía de estos abusos y no hizo nada por pararlos, negándose incluso a colaborar con la policía cuando Pavlovich presentó una denuncia, lo que hizo que esta acabase siendo retirada. "Palmer le dijo a Scarlett -por primera vez- que más de una docena de mujeres, incluyendo varias exempleadas, habían acudido previamente a Palmer sobre encuentros sexuales abusivos con Gaiman", reza la demanda.

La exniñera alega además que durante su tiempo trabajando para la pareja no le pagaron. "Gaiman y Palmer pretendían tener a Scarlett atrapada, vulnerable y sin dinero", expone el texto, "porque eso la dejaría sin posibilidades reales de defenderse o escapar".

En su relato, la demandante señala que las agresiones no cesaron hasta que Pavlovich le dijo a Palmer que se iba a suicidar. Finalmente, abandonó la casa de los Gaiman y se quedó sin hogar nuevamente, aunque los documentos dicen que Gaiman finalmente le pagó por su trabajo cuidando al hijo de la pareja y ayudó a cubrir su alquiler durante unos meses.

Pavlovich afirma en la demanda que Palmer sabía de los deseos sexuales de Gaiman y le presentó a Pavlovich sabiendo que la agrediría. Pavlovich alega que Gaiman y Palmer violaron las prohibiciones federales sobre la trata de personas y solicita al menos 7 millones de dólares en daños y perjuicios.

Antes ya incluso de estas demandas, en enero de este año, la editorial Dark Horse anunciaba que dejaría de trabajar con el escritor, aunque este ha negado en todo momento las acusaciones.

"No soy ni mucho menos una persona perfecta, pero nunca he mantenido relaciones sexuales no consentidas con nadie. Jamás", afirmaba por su parte el autor británico en un comunicado publicado en su página web el mes pasado después de que saliera a la luz reportaje de New York Magazine, en el que los testimonios de las mujeres coincidían en describir prácticas de sexo duro y sadomasoquistas sin consentimiento con el autor.

El escritor admitía reconocer algunos testimonios "a medias", si bien señalaba que otros "rotundamente no sucedieron". "No estoy dispuesto a dar la espalda a la verdad, y no puedo aceptar que se me describa como alguien que no soy, y no puedo ni quiero admitir que hice cosas que no hice", apostillaba.