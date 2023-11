Primera imagen de la temporada 2 de The Sandman que reanuda su rodaje

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Sandman reinicia su rodaje. Y Netflix ha querido compartir con los fans una espectacular imagen con el regreso de Tom Sturridge como el señor de los sueños en el set de los nuevos capítulos de la serie basada en la aclamada obra de Neil Gaiman.

La adaptación de The Sandman cumplió sobradamente con las expectativas que habían depositado los fans. Aunque no fue hasta noviembre de 2022, cuando Netflix anunció que había renovado la ficción por una segunda temporada. Pero la huelga de guionistas (WGA) primero, seguida de los paros convocados por el sindicato de actores de Hollywood, ocasionaron que la producción se paralizase.

Ahora, una vez concluidas las movilizaciones, la plataforma de streaming ha retomado, al fin, el rodaje de los nuevos episodios, que todavía no tienen fecha de estreno. Es más, coincidiendo con el 35º aniversario de The Sandman, el coloso del entretenimiento ha lanzado una jugosa imagen en el set de rodaje de la serie.

Y en ella puede verse a Sturridge tomando de nuevo el manto de Morfeo, manteniendo una conversación con su andrógino hermano, Deseo, al que volverá a interpretar Mason Alexander Park mientras filman una de las secuencias de los nuevos episodios. Por si eso no fuese suficiente, el propio Neil Gaiman les ha dedicado unas emocionantes palabras a los seguidores de su aclamada obra en una carta, donde, vaticina, que se avecinan cosas buenas.

35 years ago today, the first issue of The Sandman comic was released. This week, The Sandman officially restarts production.



