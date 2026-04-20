The Pitt 2x15 sorprende a los fans con una divertida escena post-créditos - HBO MAX

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en HBO Max los 15 episodios de la segunda temporada de The Pitt, el aclamado drama médico creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle. Como era de esperar, la tanda de episodios ha estado repleta de momentos tan duros como emotivos, ofreciendo muy pocos respiros al sacrificado personal de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital. No obstante, para compensar la balanza, en su último capítulo, la serie ha regalado a los fans una escena post-créditos tan sorprendente como divertida.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Ningún médico pasa por su mejor momento durante el complicado turno de día del 4 de julio y llega un punto en el que Mel se sienta junto a Santos (que está agobiada terminando sus informes) al borde de las lágrimas por su proceso judicial. El personaje de Isa Briones hace entonces algo inesperado, sugiriéndole a su compañera que vayan a tomar algo después del trabajo. De hecho, es un gesto tan sorprendente que Mel tiene que mirar por encima del hombro para asegurarse de que efectivamente le habla a ella.

Santos le pregunta también si le gusta el karaoke. "Lo que yo hago es más bien una terapia de grito", aclara, asegurando que "no hay nada como emborracharse y desahogarse a gritos para sacudirse un día de mierda". La doctora King accede al plan y el episodio acaba con una tierna escena post-créditos en la que ambas aparecen desmelenándose en un escenario con You Oughta Know, de Alanis Morissette.

Si bien la escena resultaría entrañable con cualquier personaje, resulta todavía más conmovedora y sorprendente con la arisca y ambiciosa Santos y la tímida y empática Mel.

EL KARAOKE FUE "UNA IDEA DE ÚLTIMA HORA"

"Fue una idea de última hora", explicó Gemmill en declaraciones a TheWrap, señalando que "el guion ya estaba casi terminado" cuando se le ocurrió lo del karaoke. El realizador razonó además que "esas dos, en particular, habían tenido un día muy duro" y le pareció que "se merecían relajarse un poco". "Pensé que sería una forma muy divertida de sorprender al público y, en cierto modo, lanzarnos de lleno a la próxima temporada", señaló.

"Les propuse a Taylor [Dearden] e Isa [Briones] que eligieran cualquier canción, y yo tenía esa [You Outta Know] en el guion, simplemente porque pensé que le podían dar caña de verdad. Y se quedaron con ella, e hicieron un trabajo estupendo", reveló el creador de la ficción. "Me alegré mucho de que lo hiciéramos, y me alegré de que estuvieran dispuestas a hacerlo. Es un gran suspiro de alivio después de un episodio tan intenso", añadió.