El creador de The Pitt aborda la trama del ICE del 2x11: "La situación se ha agravado mucho más" - HBO MAX

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Desde su primera temporada, The Pitt, el aclamado drama médico creador por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle, no ha dudado en reflejar difíciles temas sociales. Así, la segunda temporada ha abordado situaciones como las preocupaciones derivadas de las políticas sanitarias de Donald Trump y los recortes a Medicaid o incluso la situación con el ICE.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En el episodio 11 de la segunda temporada el personal médico permite, aunque a regañadientes, que agentes del ICE escolten a una paciente detenida, una irrupción que provoca que varias personas abandonen el hospital. La tensión llega a un punto álgido cuando Jesse, uno de los enfermeros, trata de proteger al paciente y los agentes le atacan y se lo llevan.

Si bien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ya era un tema relevante meses atrás, cuando se estaba escribiendo el guion de la serie, ahora es un asunto todavía más candente. "Cuando lo estábamos planteando... la pregunta era cómo estarían las cosas dentro de seis u ocho meses, cuando nuestra historia finalmente saliera a la luz, y por desgracia, la situación se ha agravado mucho más de lo que jamás habíamos previsto", ha explicado Gemmill en declaraciones a The Wrap, asegurando que la situación "ha empeorado".

Hablando de la inclusión del ICE en la trama de The Pitt, el creador apuntó que su objetivo era "retratarlo sin caer en el sensacionalismo". "En aquel momento, no sabíamos hasta qué punto se iban a agravar los verdaderos problemas con el ICE, así que intentábamos mantener un delicado equilibrio entre nuestras preocupaciones, frustraciones, confusión e ira, y el respeto hacia lo que ellos intentan hacer y hacia las fuerzas del orden", recordó.

"Pero, ¿qué ocurre cuando las fuerzas del orden invaden tu espacio de trabajo?", continuó Gemmill, remarcando que "parece que nadie tiene realmente las respuestas" por lo que tampoco ellos intentan darlas. "Solo retratamos lo que está pasando y dejamos que el público decida por sí mismo", apuntó.

Al ser preguntado sobre si la representación del ICE en el episodio habría sido distinta de haberse dado las redadas con toda su fuerza antes de la escritura y rodaje del mismo, Gemmill respondió que "posiblemente", si bien está convencido de haber escogido un enfoque adecuado. "Estoy seguro de que lo habríamos hecho de forma un poco diferente, pero creo que adoptamos un enfoque muy equilibrado al respecto", expuso, sugiriendo que, quizá, después de todo, habrían hecho "exactamente lo mismo" ya que no quiere "alimentar el otro lado de la cuestión, sus peores aspectos".

LOS SENTIMIENTOS REALES DE LOS MÉDICOS SOBRE EL ICE

Hablando de cómo se habían informado, consultando a profesionales reales como en cualquier otra trama de la serie, el realizador señaló que las historias con el ICE habían salido a colación en una "noche de enfermeras" que organizaron. "Lo que se ve es realmente lo que está pasando", aseguró, recordando por ejemplo cómo se habían tocado temas como la pérdida de un paciente bajo custodia.

Así, para el creador, a través de Robby (el personaje de Wyle), la audiencia puede ver lo que "sienten la mayoría de los profesionales sanitarios, que es frustración, confusión, no saber quién está realmente al mando". "Hay frustración, hay ira, hay miedo y luego está el intentar hacer lo mejor para tu paciente cuando hay fuerzas externas que, en cierto modo, se imponen sobre ti", observó.

Gemmill también apuntó cómo el incidente con el ICE y Jesse tendrá repercusiones en los siguientes episodios, aunque no de una forma demasiado insistente. "Estas personas trabajan juntas día tras día; se enfrentan a situaciones realmente difíciles y se convierten en una familia muy unida y cercana", razonó, explicando que, "cuando un miembro de la familia es apartado de repente de forma hostil, de una manera que algunos podrían considerar inapropiada e ilegal, eso va a tener un efecto dominó en todos".