The Mandalorian trae de vuelta a una leyenda de Star Wars: ¿Amigo o enemigo de Grogu y Mando?

La 2ª temporada de The Mandalorian sigue dispuesta a cambiar por completo el Universo Star Wars tal y como lo conocen los fans. Tras la presentación de Ahsoka Tano y la revelación de los planes de Moff Gideon, el episodio 14 ha traído de vuelta, y a lo grande, a un legendario personaje de la saga ¿Es amigo o enemigo de Mando y Baby Yoda?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En el capítulo 2x06 de la ficción, titulado La Tragedia, Din Djarin y Grogu llegan al planeta Tython siguiendo las indicaciones de Ahsoka Tano. Su intención es colocar al niño en la piedra de la visión del ancestral templo jedi del planeta, con intención de que otros miembros de la antigua Orden sientan su llamada y vayan en su ayuda. Pero todo se complica cuando una nave, fácilmente reconocible, aterriza en las proximidades.

Porque dicha nave no es otra que el Esclavo 1, el icónico medio de transporte de Boba Fett, que tras su breve cameo al principio de la temporada ha regresado para recuperar su armadura, que Mando obtuvo del Marshall Cobb Vanth. Tras un tenso cara a cara, el legendario cazarrecompensas le propone un trato: a cambio de su coraza le ayudará a proteger a Grogu.

Y lo hace justo a tiempo, porque poco después entran en escena dos nuevas naves, en esta ocasión imperiales, y los Stormtroopers arremeten contra ellos en una intensa secuencia de lucha al más puro estilo Robert Rodríguez (Sin City), director del episodio 2x06.

Gracias a la ayuda de Boba Fett y su inesperada aliada Fannec Shand (Ming Na-Wen), Mando logra hacer retroceder a los soldados imperiales. Pero hay un problema mayor. Un rayo disparado desde un destructor vuela por los aires el Razor Crest. Moff Gideon, gracias al transmisor puesto en la nave de Din Djarin, les ha seguido, y trae consigo a los letales Dark Troopers, unos super droides de asalto, que logran capturar a Grogu antes de que Mando pueda evitarlo.

Así, y con su armadura ya recuperada, Boba Fett decide seguir su propio código de honor al asegurar a Mando que su trato no se habrá cumplido hasta que The Child no vuelva a estar a salvo con el Mandaloriano. De éste modo, Din Djarin obtiene dos valiosos aliados, que odian al Imperio tanto como él, y Grogu, ahora en poder de Moff Gideon, aún tiene una última esperanza de sobrevivir.

¿CÓMO SOBREVIVIÓ BOBA FETT?

El episodio 14 de The Mandalorian, aunque añade alguna información de fondo sobre cómo Jango Fett consiguió su armadura tras luchar en las guerras mandalorianas, no se dan detalles de cómo su hijo Boba logró sobrevivir tras ser devorado por un sarlacc en El retorno del Jedi. Sin embargo, su historia sí ha sido contada en Star Wars Legends, actualmente no consideradas canon oficial de la franquicia.

En el universo Star Wars, el Gran Pozo de Carkoon alberga un gusano sarlacc, una especie gigantesca que tarda mil años en digerir a sus víctimas. Aunque esto no aparece en la trilogía original, una serie numerada de cómics de 1991 explica que Boba Fett pudo sobrevivir en el vientre de la criatura gracias a su armadura mandaloriana de beskar y al largo proceso de digestión del sarlacc.

En 'Star Wars: Dark Empire', escrito por Tom Veitch, la trama se sitúa mucho tiempo después de la caída del Impero Galáctico, y en un momento determinado Boba Fett aparece para sorpresa de todos delante de Han Solo, y simplemente dice que el gusano sarlacc lo encontró "indigerible".

Más tarde, en 'A Brave Like That: The Tale of Boba Fett', un cuento escrito por JD Mongomery en 1996, se explica que Fett logró crear una conexión telepática con otra de las víctimas del sarlacc, confundiendo a la criatura para que se comiese su mochila propulsora, generando una explosión que permitió al cazarrecompensas escapar de una muerte segura.

En cuanto a qué ha estado haciendo el legendario Boba Fett durante todo este tiempo, y el por qué no le arrebató su preciada armadura a Cobb Vanth, sigue siendo un misterio. Pero a juzgar por el rostro del actor Temuera Morrison, las cosas no le fueron nada bien, ya que aparece surcado de cicatrices.

Ahora, tiene una nueva misión, y no descansará hasta que Grogu vuelva a estar a salvo en manos de su padre adoptivo Mando, mientras el resto de jedis supervivientes a la Orden 66 esperan en las sombras el momento adecuado para aparecer.

El próximo episodio de The Mandalorian se estrena el viernes 11 de diciembre en Disney+.