The Mandalorian: ¿Qué es el templo jedi del planeta Tython y por qué es clave para Baby Yoda?

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

El episodio 13 de The Mandalorian, titulado 'La Jedi', ha sido posiblemente uno de los más tascendentes no sólo de la serie, sino de Star Wars en general. Los detalles del pasado del adorable Baby Yoda poco a poco se van revelando, y tras su encuentro con Ahsoka Tano, ahora Mando y The Child tienen un nuevo objetivo. ¿Qué es el planeta Tython?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

El encuentro entre los dos viajeros de The Mandalorian y la jedi ha sido muy revelador para la pequeña criatura conocida como Baby Yoda. Gracias a una conversación por medio de la Fuerza, Ahsoka descubre que el niño en realidad se llama Grogu, y que durante los primeros años de su vida fue entrenado en el templo jedi de Coruscant por diferentes maestros, hasta que alguien lo sacó de allí durante la Orden 66.

Por desgracia, Ahsoka Tano también siente un gran miedo en el interior de Grogu. Un temor que se puede transformar en ira y conducir al Lado Oscuro. Es por eso que decide que no puede entrenarle, puesto que sabe lo que el miedo y los vínculos afectivos (en este caso con Mando) pueden hacer en un Jedi entrenado. Si sin citarlo, el personaje de Rosario Dawson parecer referirse directamente a Anakin Skywalker, su antiguo maestro, que se transformó en Darth Vader.

Tras lograr derrotar a La Magistrada con la ayuda de Mando, Ahsoka les encomienda un nuevo objetivo a los dos intrépidos viajeros. Llegar al planeta Tython, situado en el Núcleo Profundo de la galaxia, y colocar a Grogu en las ruinas del antiguo templo jedi, con la intención de que su fuerte conexión con la Fuerza llame la atención de otros jedis supervivientes a la Orden 66.

EL NACIMIENTO DE LA ORDEN JEDI

En Star Wars Legends, el planeta Tython es considerado por muchos el lugar de nacimiento de la Orden Jedi, el primer sitio donde los Caballeros tanto del Lado Luminoso como del Lado Oscuro empezar a tomar conciencia de la Fuerza, aunque también se ha argumentado que otros planetas como Coruscant, Jedha o Ahch-To podrían ser igual de poderosos.

Tython ha aparecido en el videojuego Star Wars: La Antigua República, y tal y como explica la Wiki de Star Wars fue el asentamiento de los primeros miembros de la orden Je'daii, que más tarde sería conocida como la Orden Jedi. Su historia se remonta miles de años antes del surgimiento del Imperio, y el equilibrio en la Fuerza está inspirado en sus dos lunas: Ashla y Bogan.