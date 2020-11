The Mandalorian: ¿Qué son los Dark Troopers? El arma secreta de Moff Gideon explicada

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

El último episodio de The Mandalorian (2x04) trajo consigo importantes revelaciones sobre el gran villano de la serie, Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Mientras asediaba una antigua base imperial, Mando descubrió casi por casualidad cuales son los planes reales de Gideon para Baby Yoda y cómo planea utilizar al niño como un arma. Y es aquí cuando entran en juego los Dark Troopers.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Gracias a una grabación del Dr. Pershing, Mando averigua que el plan de Gideon consiste en extraer la sangre de The Child para transferírsela a otros sujetos, con intención de que éstos sean sensibles a la Fuerza gracias a los midiclorianos de la criatura. Para ello, está llevando a cabo experimentos de clonación que, por el momento, están siendo mortales para los 'voluntarios' objeto de los mismos.

En los minutos finales del episodio 12, se muestra a Gideon, al que Mando y compañía daban por muerto, rodeado de lo que parecen o bien unas armaduras de asalto de color negro... o bien un nuevo estilo de droides.

Se puede deducir que, o su intención es llenar los trajes con soldados clonados que sean dóciles pero capaces de manejar la Fuerza, o crear unos robots capaces de combatir a los jedis. Estos soldados, conocidos como Dark Troopers, no han aparecido en las películas, pero tienen sus antecedentes en Star Wars Legends y en los videojuegos de la franquicia.

¿QUÉ SON LOS DARK TROOPERS?

Para empezar, hay que tener en cuenta algo importante. No se debe confundir a los Dark Troopers con los Death Troopers, los soldados de la muerte aparecidos en Rogue One. Es decir, lo que se muestra en The Mandalorian podrían ser armaduras de asalto, pero también podrían ser simplemente droides de alto nivel capaces de combatir los poderes derivados de la Fuerza.

Los soldados oscuros fueron creados para el videojuego Star Wars: Dark Forces de 1995, y eran droides de combate capaces de rivalizar con el protagonista Kyle Katarn, un ex soldado imperial convertido en cazarrecompensas para la Alianza Rebelde. Su objetivo final era acabar con el Proyecto Dark Troopers, por lo que éste tipo de fuerza de asalto era de las más difíciles de vencer en el juego.

Más tarde, los Dark Troopers volvieron a aparecer en Star Wars: Battlefront, donde se explica que antes de ser superdroides, originalmente eran soldados clonados que participaron en Las Guerras Clon. Los troopers que eran heridos o no servían para el combate eran mejorados tecnológicamente -con un proceso similar al que transformó a Anakin en Darth Vader- para mejorar sus capacidades más allá de las meramente humanas.

Independientemente de si lo que se muestra en The Mandalorian son armaduras que esperan ser utilizadas por clones, o directamente son droides, lo que está claro es que forman parte de la historia de los Dark Troopers. Y si finalmente el plan del villano tiene éxito y logra hacer soldados sensibles a la Fuerza, las cosas se van a poner muy oscuras para Baby Yoda y los pocos supervivientes jedi a la Orden 66, entre los que se encuentra Ahsoka Tano.

La 2º temporada de The Mandalorian se estrena cada viernes en Disney+ hasta el 18 de diciembre.