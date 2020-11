The Mandalorian 2: ¿Por qué Moff Gideon busca a Baby Yoda?

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

Aunque Din Djarin, también conocido como Mando, es el protagonista de The Mandalorian, en realidad es el simpático Baby Yoda quien roba todo el protagonismo. En la serie de Star Wars, el personaje de The Child funciona como un adorable macguffin, siendo su supervivencia y destino el principal motor de la ficción. Son muchos quienes le persiguen, pero el más peligroso de ellos es Moff Gideon armado con su Darksaber. ¿Por qué?

El villano interpretado por Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Boys) es uno de los grandes misterios de The Mandalorian, tanto por ser el portador del legendario Darksaber como por estar obsesionado con dar caza a The Child. Y aunque sus motivos son desconocidos, una nueva teoría fan ha dado una explicación bastante plausible a las veraderas intenciones de Gideon.

Según ésta teoría publicada en Reddit, Moff Gideon en realidad no quiere a Baby Yoda, sino que lo que busca es su sangre, ya que su objetivo final son los midiclorianos que fluyen por las venas de The Child. Su intención, algo que no se ha hecho nunca en Star Wars, es conseguir los poderes de la Fuerza a través de la sangre del pequeño.

La teoría se sostiene en una conversación que tiene lugar durante la primera temporada, en la que el Dr. Pershing afirma que están "extrayendo el material necesario de The Child" e insiste que debe mantenerse con vida. En este punto, la teoría se vuelve un poco más compleja, ya que sostiene que pretenden clonar a Baby Yoda y hacer su propia 'granja o vivero de midiclorianos'.

En la 1ª temporada de The Mandalorian, Gideon portaba el Darksaber, que es "el único sable de luz de hoja negra que se convirtió en el símbolo de poder de la casa Vizsla", a la que pertenecía Tarre Visla, el primer Mandaloriano que fue admitido en la Orden Jedi. El personaje se mostró en la 3ª temporada de Star Wars: Rebels y, según la teoría, el villano principal de The Mandalorian quiere transformarse de forma artificial en un ser sensible a la Fuerza para seguir sus pasos.

Sin embargo, por muy interesante que sea ésta teoría, ahora mismo no hay forma de saber si es acertada o una simple fantasía de los fans. Para averiguarlo habrá que esperar a que se estrene por completo la 2ª temporada de The Mandalorian, cuyo segundo episodio llega a Disney+ éste viernes 6 de noviembre.