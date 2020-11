Tremendo error en el último capítulo de The Mandalorian

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

El cuarto episodio de la segunda temporada de 'The Mandalorian' ha estado marcado por uno de los gazapos más sonados de la serie. Un error garrafal que no ha pasado desapercibido para los fans, que no han dudo en comentarlo en redes sociales.

En su asalto a la base imperial, en la que hay también un laboratorio, Mando (Pedo Pascal), junto con Greef Karga (Carl Weathers) y Cara Dune (Gina Carano), acaba participando en un tiroteo contra varios stormtroopers. Es una escena llena de acción, en la que, a simple vista, parece que no pasa nada fuera de lo esperado.

Pero, mirando más allá de las luces de los disparos de las blásters, puede observarse un gazapo digno de los vistos en 'Gladiator' o del ya famoso vaso de café de 'Juego de tronos'. Dura apenas unos segundos, pero si se observa la escena a cámara lenta, en la imagen aparece un miembro del equipo de rodaje, con vaqueros, camiseta de manga corta y reloj de pulsera.

Es un error que solo puede apreciarse mirando fijamente la secuencia, pues pasa muy rápido. Sin embargo, no ha pasado desapercibido. Es más, algunos fans ya han apresurado a comentarlo por redes sociales, llegando incluso a pensar que dicho gazapo había sido "intencionado".

Saw that goof on #TheMandalorian and probably thought that @Jon_Favreau and @dave_filoni meant to include this guy instead pic.twitter.com/b8YSxI8GRD

Anyone else feel like this #TheMandalorian jeans guy “goof” was intentional? Suddenly there’s 500 articles and memes when it is so obvious there is a guy there, there’s no way they would kiss that both in filming and in editing.