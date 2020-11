The Mandalorian: ¿Quién es realmente Cobb Vanth, el personaje de Timothy Olyphant?

The Mandalorian: ¿Quién es realmente Cobb Vanth, el personaje de Timothy Olyphant? - DISNEY+

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

El primer episodio de la 2ª temporada de The Mandalorian ha abierto las puertas a una trama más compleja que estará poblada de nuevos personajes que se cruzarán en el camino de Mando y Baby Yoda. El primero de ellos ha sido el justiciero Cobb Vanth (Timothy Olyphant), una especie de sheriff espacial que fue presentado en la saga de novelas Star Wars: Aftermath. ¿Quién es realmente este enigmático personaje?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Cuando se presenta a Cobb Vanth en The Mandalorian lo primero que llama la atención es que luce la vieja armadura de Boba Fett, lo que hace que le confundan con un Mandaloriano y, en última instancia, le lleva a cruzarse con Mando. En la serie es conocido como El Marshall del pequeño pueblo de Mos Pelgo en Tatooine. Sin embargo, en las novelas de Aftermath, la trilogía compuesta por las entregas Consecuencias, Deuda de vida y El fin del Imperio, el personaje es conocido como el sheriff.

El rasgo más distintivo de Vanth es precisamente el llevar puesta la armadura de Boba Fett, motivo por el que es presentado en The Mandalorian. En los libros se dan pocos detalles de la historia del esta suerte de sheriff salvo que -tal y como él mismo relata en el primer capítulo de la segunda temporada de la serie- recuperó la coraza del cazarrecompensas de los Jawas, después de que saquearon los restos de la nave de Jabba el Hutt.

La serie de Disney+ añade un poco más de trasfondo al personaje, explicando que Mos Pelgo fue tomado por el Colectivo Minero tras la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte.

Cobb logró escapar del ataque y fue encontrado por los Jawas en las dunas de Tatooine. Fue entonces cuando les cambió la armadura de beskar mandaloriana de Boba Fett por todo lo que había conseguido robar al Colectivo Minero, unos cristales de silicax, y volvió al pueblo convertido en justiciero para liberar a sus esclavizados habitantes.

Pero hay más detalles del pasado del personaje que aún no se han mencionado en la serie, como el hecho de que naciera y creciera esclavo en Tatooine y que su espalda está marcada con una estrella. También estuvo relacionado con diversos sindicatos del crímen, como los Red Key Raiders, a quienes mantiene a raya como guardián de la ley y el orden de Mos Pelgo, y también con algunos antiguos miembros de la organización de Jabba el Hutt.

Por el momento, se desconoce si Cobb Vanth volverá en próximos episodios de The Mandalorian, teniendo en cuenta que la armadura de Fett está ahora en poder de Mando. Pero teniendo en cuenta que el propio Boba hace una aparición estelar al final del episodio, está claro que la historia de Din Djarin y The Child en Tatooine aún no ha terminado.

El segundo episodio de la segunda temporada de The Mandalorian se estrena el próximo viernes 6 de noviembre en Disney+.