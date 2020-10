¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 2 De The Mandalorian En Disney+?

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

El viernes 30 de octubre es la fecha señalada para los fans de Star Wars, ya que Baby Yoda y Mando están de vuelta en la 2ª temporada de The Mandalorian. La serie creada por Jon Favreau promete expandir mucho más la galaxia, presentando nuevos personajes y antiguos villanos. ¿A qué hora se estrena la temporada 2 de Disney+?

El primer episodio de The Mandalorian 2 comenzará justo donde concluyó la 1ª temporada, con el protagonista, Mando, surcando la galaxia en busca del planeta natal de The Child. Con el temible Moff Gideon todavía tras sus pasos, y nuevos personajes como Ahsoka Tano esperando para hacer su debut, las cosas no pintan nada bien para el Mandaloriano.

La 2ª temporada consta de un total de ocho episodios que se irán estrenando cada viernes a partir del 30 de octubre en Disney+. A diferencia de otros servicios de streaming, como Netflix o Amazon Prime Video, la plataforma digital de Disney no está disponible en todos los países, abarcando actualmente la zona de América del Norte y Europa Occidental.

En España, el primer episodio de la temporada 2, que será el más largo de la serie, estará disponible a partir de las 8 de la mañana del viernes 30, al igual que en Francia, Italia y Alemania, país donde se ha producido la serie, ya que comparten el mismo huso horario.

En cambio, los fans de Star Wars que se encuentren en las Islas Canarias, Reino Unido y Portugal podrán disfrutar del regreso del adorable y poderoso Baby Yoda una hora antes, a las 8 de la mañana.

En la zona este de Estados Unidos, el regreso de The Mandalorian está programado para las tres de la madrugada del viernes, mientras que una hora más tarde que en España, a las 10 de la mañana, la ficción llegará a Grecia.