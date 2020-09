The Mandalorian ¿Quién es el personaje de Sasha Banks en el tráiler?

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

El tráiler de la segunda temporada de 'The Mandalorian' ha dejado el hype muy alto entre los fans. Mucha acción en un avance que muestra a Mando y Baby Yoda en la nueva etapa de su gran aventura. Eso sí, en el adelanto llamó mucho la atención la aparición de un misterioso personaje femenino que ya ha abierto la puerta a múltiples teorías.

Pese que, inicialmente, muchos fans pensaron que esta enigmática mujer vestida con una túnica propia de los jedi era Rosario Dawson como Ahsoka Tano, posteriormente se ha confirmado que se trataba de Sasha Banks.

La propia luchadora profesional compartía el tráiler en sus redes sociales. No obstante, la deportista no ha revelado quién es su personaje, lo que ha hecho que el fandom comienza a hacer sus cábalas para averiguar quién es.

