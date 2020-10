The Mandalorian: ¿Filtrada la primera aparición de Ahsoka Tano en la 2ª temporada de la serie de Star Wars?

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Ahsoka Tano es uno de los personajes más esperados de la 2ª temporada de The Mandalorian, y curiosamente estuvo totalmente ausente del primer adelanto de la serie de Disney+. Pero la Jedi ha sido confirmada en distintas listas de casting, donde figura interpretada por Rosario Dawson (Daredevil, Sin City). Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cuándo aparecerá la padawan de Anakin Skywalker?

Según asegura Kessel Run Transmission, Ahsoka Tano hará su primera aparición a mitad de la 2ª temporada de The Mandalorian. Más específicamente, como apunta el periodista Corey Van Dyke en un tuit, Ahsoka aparecerá en el quinto episodio, basando su argumentación en que el productor David Filoni, un fan confeso del personaje, ha escrito dicho capítulo.

Dave Filoni wrote Chapter 5 of Mando Season 2 so I’d expect Ahsoka to be introduced on November 27th’s episode! pic.twitter.com/l1JveP4g1D