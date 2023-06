La carta de Spielberg que hizo chillar histéricos a los creadores de The Last of Us

La carta de Spielberg a los creadores The Last of Us

La carta de Spielberg a los creadores The Last of Us - HBO/CONTACTO

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

La primera temporada de The Last of Us se llevó tanto el favor del público como de la crítica. Pero entre sus nueve capítulos hay uno, el tercero, que es considerado como el mejor de todos. Se trata de Long, Long Time (Mucho, mucho tiempo), el episodio que relata la emotiva historia de Bill y Frank y que, al parecer, conmovió al mismísimo Steven Spielberg hasta el punto de que el cineasta envió una carta a los creadores de la serie.

Así lo reveló Peter Hoar, director del episodio, en una entrevista para Hollywood Reporter, en la que reveló los elogios de Spielberg al tercer capítlo de la primera temporada. El director de Tiburon, La lista de Schindler o Salvar al soldado Ryan envió una misiva a Craig Mazin que el guionista de la exitosa serie de HBO decidió compartir con su compañero Nick Offerman, con el actor Murray Bartlett, quien encarna a Frank, con Eben Bolter, el director de fotografía del capítulo y con el propio Hoar.

"Básicamente, un grupo de hombres de mediana edad empezaron a chillar porque su ídolo se había dado cuenta de quiénes eran. Creo que, probablemente, ya sabía quiénes eran todos los demás, pero no sabía quién era yo. Y ahora, probablemente, ya se ha olvidado", afirmó Hoar.

Ese tercer capítulo se apartó de la trama central de la serie, la del viaje de Joel y la joven Ellie, para relatar la historia Bill y Frank y su trágico pero bello romance desde que se conocieron hasta que decidieron morir juntos. El capítulo generó una gran ola de elogios en redes sociales y profundizó en la trama de dos personajes que en el videojuego solo se explora superficialmente y que tiene un desenlace muy distinto. Una historia de amor en mitad del Apocalipsis que fascinó a Steven Spielberg.

La serie basada en el popular videojuego de PlayStation, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, se centra en un futuro apocalíptico en el que la raza humana es amenazada por un hongo que devora personas hasta convetirlas en monstruosas criaturas. La temporada 2 de The Last of Us aún no ha empezado a rodarse y su regreso no está previsto hasta finales de 2024 o, muy posiblemente, ya en 2025.