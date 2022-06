The Boys 3: Comunicado oficial de Patriota (Homelander) contra Starlight tras el Herogasm

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

El Herogasm sigue dejando consecuencias. En el episodio 3x06, Starlight (Erin Moriarty) realizó una mordaz renuncia pública contra los Siete en el final del capítulo. Un alegato que ya ha obtenido 'respuesta oficial', pues Patriota (Antony Starr) ha emitido un comunicado condenando las "espurias declaraciones" vertidas por la que era miembro del equipo de superhéroes.

La cuenta oficial de Twitter de Vought International, el conglomerado global de Supers de la serie de Amazon Prime Video, publicó una nota en la que intentaba desacreditar lo expuesto públicamente por Starlight. "Las recientes acusaciones hechas por Annie January, cuyo nombre en clave es Starlight, en una transmisión en vivo reciente en redes sociales no reflejan, de ninguna manera, el espíritu de Vought International en su conjunto", se puede leer en el tuit.

"Vought asegura a nuestros accionistas que utilizaremos todo el poder permitido por el sistema legal estadounidense para luchar contras estas falsas acusaciones. También podemos confirmar que January ha sido cesada y su condición como cocapitana de los Siete queda anulada con efecto inmediato", continúa.

El comunicado, firmando supuestamente por Patriota (Homelander), continúa descalificando a la superheroína, al tildarla de que "solo busca la fama" y señalando que "se puso histérica de rabia" después de que el líder de los Siete la abandonase. "Lamentablemente, sus enfermizos celos han creado un ambiente imposible que hace inviable una reconciliación", denuncia el mensaje.

A statement from Homelander and Vought regarding Starlight’s recent Instagram Live. pic.twitter.com/JIyYVbybTp