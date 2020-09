The Boys 2: Todos los "supers" de la 2ª temporada y sus poderes, explicados

Temporada 2 de The Boys: Los superhéroes y sus poderes, explicados

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

La 2ª temporada de The Boys aterriza en Amazon Prime Video. La satírica y retorcida historia de superhéroes regresa para volver a poner patas arriba el género con sus desequilibrados personajes, más cerca de ser villanos que de ser auténticos héroes. Porque tener superpoderes no implica que necesariamente vayas a decidir hacer el bien...

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

La trama de The Boys se centra en un grupo de "supers" conocidos como Los Siete que trabajan para la corporación Vought Internacional, que utiliza a individuos mejorados genéticamente para sus propios intereses gracias a una sustancia como compuesto V.

Pero además de los siete personajes titulares, hay un buen número de individuos que también tienen habilidades sobrehumanas. Algunos de ellos, se convierten en héroes de segunda, mientras que otros son contratados como villanos para acrecentar la fama de Los Siete. Y hay unos pocos, en cambio que con superpoderes o no han decidido revelarse contra la tiranía de los 'supers' y destapar su verdadera cara.

Éstos son todos los personajes con superpoderes de The Boys.

LUZ ESTELAR

Annie January es la última superheroína en unirse a Los Siete al comienzo de la 1ª temporada. Conocida también como Luz Estelar, se trata de una joven con la capacidad de almacenar la energía eléctrica de su entorno, que convierte en potentes ráfagas de energía, que utiliza para cegar a sus enemigos. También tiene mayor fuerza y resistencia que una persona normal.

PATRIOTA

Patriota es el líder de Los Siete, y es el homólogo de Superman en The Boys. Criado en un laboratorio para convertirse en el mayor superhéroe del mundo, es una versión retorcida y egoísta de Clark Kent. Tiene super fuerza, visión de rayos X y láser, oído agudizado y puede volar.

REINA MAEVE

Maggie Shawn, conocida como Reina Maeve, es la segunda no oficial de Los Siete. Sus poderes son similares a los de Wonder Woman, entre los que se incluyen fuerza, agilidad y resistencia aumentadas, siendo inmune a las balas. No puede volar, a diferencia de los cómics, pero es capaz de dar grandes saltos.

A-TRAIN

A-Train es conocido como el hombre más rápido del mundo, además de ser uno de los miembros más populares de Los Siete. Tiene fuerza y resistencia aumentada, pero su mayor poder es correr a más de 1.000 km por hora. También ha generado adicción al Compuesto V.

NEGRO OSCURO

Negro Oscuro es el personaje más misterioso de Los Siete. Se desconoce su identidad y sus poderes no están del todo claros. Es un experto artista marcial que tiene fuerza agilidad y resistencias sobrehumanas.

TRANSLÚCIDO

Translúcido es el primer superhéroe al que dan caza los chicos de Carnicero Butcher. Su piel es dura como el diamante, y es capaz de volverse completamente transparente siempre que vaya desnudo. Por desgracia para él, sus entrañas son igual que las de cualquier humano.

PROFUNDO

Profundo es el personaje más vilipendiado de Los Siete. En la 1ª temporada es enviado a Ohio tras una serie de malas decisiones. Sus poderes, además de respirar bajo el agua y gran velocidad nadando, incluyen comunicarse con los animales marinos, a los que puede controlar.

LA CHICA

Kimiko, conocida simplemente como La Chica, es una ex miembro del grupo terrorista Shining Light Liberation que recibió el Compuesto V, que le otorgó fuerza y resistencia aumentadas, así como la capacidad de regenerar sus heridas.

STORMFRONT

Stormfront es la nueva incorporación a Los Siete de la 2ª temporada tras el asesinato de Translúcido. Su habilidad principal es la electroquinesis, que le permite manipular la electricidad y lanzar rayos por las manos. También tiene mayor resistencia y puede levitar.

LAMPLIGHTER

Lamplighter, interpretado por el actor de X-Men Shawn Ambrose, es un miembro retirado de Los Siete que no apareció en la 1ª temporada. Es capaz de controlar el fuego a su voluntad, y es el asesino de los nietos de Grace, lo que provocó que el grupo de superhéroes se dividiera por primera vez.

EZEKIEL

Ezekiel es un predicador cristiano que tiene la habilidad de estirar su cuerpo de una manera similar a Mr. Fantástico de Marvel.

POPCLAW

La ex novia de A-Train Popclaw es una estrella de cine que tiene, además de super fuerza y agilidad, el poder de sacar unas afiladas garras de sus antebrazos. Popclaw muere a manos del miembro de los Siete en la 1ª temporada.

DOPPELGANGER

La habilidad de Doppelganger para transformar su cuerpo y su voz en la de cualquier otra persona le convierte en un importante activo para Vought.

NAQIB

Naqib es un terrorista árabe creado por Patriota para luchar contra los Siete. Su poder es crear explosiones de las que logra salir ileso.

SHOCKWAVE

Shockwave es el segundo mejor corredor del mundo, después de A-Train, aunque el miembro de los Siete en realidad es capaz de superarle gracias a las dosis de Compuesto V extra.

GUNPOWDER

Gunpowder es un personaje creado especialmente para la serie de The Boys, ya que no aparece en los cómics. Se desconocen sus poderes, pero aparece en los noticiarios de la 1ª y 2ª temporada.

MESMER

Haley Joel Osment (El sexto sentido) interpreta a Mesmer, un antiguo miembro de los Teenage Kix convertido en estrella de televisión con la habilidad de leer la mente y ver los recuerdos de cualquier persona a la que toque. Es asesinado por Carnicero Butcher en la 1ª temporada.

PRÍNCIPE NUBIO

Príncipe Nubio es el superhéroe que Vought ha creado para la ciudad de Detroit. Sus poderes son desconocidos, pero parecen muy similares a los de Black Panther de Marvel.

DRUMMER BOY

Drummer Boy es un antiguo novio de Luz Estelar que ha sido confirmado en la serie, pero aún no ha aparecido.

BIG GAME Y SHOUT OUT

Big Game y Shout Out son otros dos personajes del cómic que solo han sido mencionados en la serie. El primero tiene fuerza sobrehumana, mientras que el segundo puede volar y controlar la electricidad.

CONDESA CARMESÍ

Condesa Carmesí tampoco ha aparecido en la serie, pero es nombrada por Luz Estelar como una firme candidata a los Siete. En los cómics puede controlar el calor a su antojo.

TEK KNIGHT

Tek Knight es la contrapartida de Iron Man en el universo The Boys. Como Tony Stark no tiene poderes reales, sino que depende de su armadura.