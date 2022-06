Salvaje tráiler de The Boys 3x07 revela el destino de Queen Maeve

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Tras conmocionar a los fans con el episodio de Herogasm, Amazon Prime Video ha lanzado un nuevo adelanto del que será el séptimo y penúltimo capítulo de la tercera temporada de The Boys. Un fugaz tráiler que muestra a Soldier Boy preparándose para derrotar a Patriota junto a Carnicero y Hughie y que revela el destino de uno de los miembros más poderosos de los Siete, Queen Maeve.

Como los seguidores más acérrimos de la serie ya sabrán, la situación de la heroína encarnada por Dominique McEligott era un misterio después de que, tras su confrontación con el tan temible como deplorable líder de los Siete, fue emboscada por Negro Oscuro.

Ahora, el avance lanzado en la cuenta oficial en Twitter de la serie, ha revelado la suerte que corrió la heroína. El clip, de tan solo 28 segundos de duración, muestra a Queen Maeve en lo que parece la celda de una prisión manteniendo una conversación con Patriota en la que empleando su descarada actitud le espeta "hoy es el día en que te veo asustado".

Not sure what else to say, other than your brain's gonna be leakin' after this one. #TheBoysStrikeBack pic.twitter.com/cxKxr3699X