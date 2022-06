El Herogasm de The Boys asquea, escandaliza y fascina al público: "Qué loco todo"

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Y llego el día 'impío'. Desde este 24 de junio, ya está disponible el episodio 3x06, el esperado Herogasm. La famosa macro-orgía de superhéroes, que ya había promocionaba como una de los momentos más extremos de la serie de Amazon Prime Video. La recepción de los fans demuestra que no ha dejado indiferente a nadie y que la mayoría bendice no solo la secuencia, sino el capítulo en general. "El mejor de la historia", calificó uno de los fans en redes sociales.

Aunque la secuencia sexual fue lo que más se publicitó del capítulo, lo que al final se ha robado todo el protagonismo y la mayor parte de los comentarios del fandom ha sido la brutal lucha entre Patriota (Homelander), Soldier Boy, Hughie y Carnicero. Se ha comentado que la batalla no solo ha sido épica, sino que es uno de los mejores momentos de todo lo que se lleva de la ficción.

"La serie de 'The Boys', en sí misma, vale por toda una suscripción anual completa para Amazon Prime Video. ¡Es genial! Antony Starr merece todos los premios y más", comentó un fan en Twitter. "El Herogasm es el episodio por excelencia de 'The Boys' y, directamente, uno de los mejores capítulos de la televisión actual en general", señaló otro seguidor ilusionado en la misma red social.

The fact that #Herogasm is not he number 1 trend in the world is beyond me.



Have said it before : #TheBoys itself is worth the entire #AmazonPrimeVideo yearly subscription. Its that good!@antonystarr deserves all the awards and more.#TheBoysTV — MannKiBhadas (@mann_ki_bhadas) June 24, 2022

herogasm - the quintessential episode of the boys. straight up one of the best episodes in the whole of modern television. — Big Dyl (@Stokarolla) June 24, 2022

Yo pensaba que iba a ser un episodio lleno de morbo y resultó que nos dieron la primera gran pelea contra Homelander (no está de más decir que el tipo sí está roto en su universo, hace faltan 3 súper para detenerlo, y encima dos están a su nivel) #Herogasm pic.twitter.com/ehKtWzeVhd — Nasse (@Nasse8209) June 24, 2022

La actuación de Antony Starr es impresionante, Homelander debe de estar en la cúspide de villanos más míticos en el género de superheroes. #Herogasm #TheBoysTV #TheBoys pic.twitter.com/o7WKj7GsoK — Miguel Angel Helman (@helmanmiguel97) June 24, 2022

Por supuesto, no faltaron los comentarios sobre las escenas sexuales, en las que se hace referencia a Marvin empapado en fluidos corporales o Profundo intimando, otra vez, con un pulpo.

que onda con el capitulo #Herogasm Cuando Extrella ve a Profundo con el Pulpo awww mi vida su cara de apenado 😳🫣😳🫣😳 jajajajajja que loco #TheBoys #Herogasm #AmazonPrimeVideo — marvin castañeda (@cmcmmarvin) June 24, 2022

Com o tempo de sociopata que tem em #TheBoysTV, o The Deep consegue superar todos. #Herogasm pic.twitter.com/LrHfa2InyP — 🦕 (@jardesramon) June 24, 2022

Quién lo diría

Que se podría hacer el amor por telepatía#Herogasm #TheBoys pic.twitter.com/DGoXh5Zepo — El muchacho Osny-Wan Kenobi 11 #MsMarvel (@OsnyTun) June 24, 2022

Pero más allá de los aspectos más llamativos de las salvajes perversiones sexuales de los súpers, muchos de los comentarios han estado enfocados en la épica y brutal lucha contra Patriota y que ha sido esta (y no tanto la orgía), lo que ha hecho que el capítulo sea tan aplaudido.

I have a very high expectations on the Episode 6 and they are bigger than what I expected. So far the best episode on this season. #TheBoys #Herogasm pic.twitter.com/5GjqGLdFci — 𝙯𝙖𝙘𝙝™ (@jzescaro) June 24, 2022

SPOILER THE BOYS S03E06 #herogasm

.

.

.

.

.

Dunno about you all, but for me the real "gasm" started from this scene 👊🏽 pic.twitter.com/0QVgN5aE1j — NATH 🪙 ᴴᵃʳᵛᵉʸ ᴰᵉⁿᵗ ᵉʳᵃ (@nathwinchester7) June 24, 2022

Kids already had their fun, now its real men turn 😎#TheBoys #Herogasm pic.twitter.com/JjsyqWYYzc — Sameer Kumar (@HarishPanjiyar) June 20, 2022

Yo pensaba que iba a ser un episodio lleno de morbo y resultó que nos dieron la primera gran pelea contra Homelander (no está de más decir que el tipo sí está roto en su universo, hace faltan 3 súper para detenerlo, y encima dos están a su nivel) #Herogasm pic.twitter.com/ehKtWzeVhd — Nasse (@Nasse8209) June 24, 2022

Soy el único al que le ha dado una erección esta pelea????

#theboys #Herogasmpic.twitter.com/CWpw7hJ7YV — Smok Wawelski (@lookmewithwrath) June 24, 2022

Joder tremenda satisfacción hermosa que sentí cuando por fin le metieron una verguiza a Homelander y la cara de maniaco que pone Butcher me encanta FJDKDHDKSKDK#TheBoys #Herogasm pic.twitter.com/eDkCiuDTxZ — Don Wea (@lasagna_b0i) June 24, 2022

The Boys tiene episodios muy buenos, pero #Herogasm es el mejor de todos con diferencia. Dejando a un lado la depravada orgía con decenas de superhéroes... la trama de este episodio, los personajes, la acción, TODO ha estado impecable. Sin duda alguna 10/10 pic.twitter.com/mci7oQP1lc — CRISTOFER (@Cristofer_4681) June 24, 2022

#Herogasm SPOILERS



Muestran una // Muestran a

orgia Homelander

sometido pic.twitter.com/4WOqN86xdR — Suricata (@artstreet25) June 24, 2022