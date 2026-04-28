Reunión de Supernatural en el cruento tráiler del 5x05 de The Boys - PRIME VIDEO

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys sigue elevando el listón con cada entrega. El salvaje y visceral tráiler de su quinto episodio ha disparado las expectativas al mostrar el esperado reencuentro entre Jensen Ackles, quien interpreta en ella a Soldier Boy, con sus antiguos compañeros de Supernatural (Sobrenatural), Jared Padalecki y Misha Collins, que se unen oficialmente a esta última entrega de la serie de Amazon Prime Video.

"Vinimos aquí buscando algo", le suelta Patriota a Soldier Boy al inicio del adelanto, mientras Mr. Marathon, el enigmático personaje de Padalecki, sale de un ascensor. "¿Qué sabes del V-One?", le pregunta el desquiciado y narcisista líder de los Siete. "Habéis venido al lugar indicado", responde Mr. Marathon con una sonrisa.

En ese instante, Soldier Boy agarra por el cuello a un intruso interpretado por Collins. Acto seguido, el poderoso super comienza a apretarlo hasta que lo revienta, salpicando de sangre y vísceras al personaje de Padalecki.

Instantes después, las imágenes muestran a Patriota burlándose de alguien mientras pone su mano en el culo, y a una persona sufriendo una explosión interna extremadamente violenta en el baño. "Debería ser un reencuentro encantador", advierte el ex CEO de Vought, Stan Edgar, a quien encarna Giancarlo Espósito, a Patriota.

"Una reunión encantadora", suelta Mr. Marathon, titubeando entre susurros y en completo estado de shock, cubierto de sangre, a lo que Soldier Boy responde con una sonrisa: "Buenos tiempos".

MR. MARATHON: EL VELOCISTA ORIGINAL DE LOS SIETE

A pesar de que se desconoce el momento exacto del reencuentro entre el trío de Supernatural en el episodio 5x05 de The Boys, Eric Kripke ya adelantó a Entertainment Weekly su entusiasmo por ver a Padalecki como Mister Marathon, el velocista original de Los Siete hasta la llegada de A-Train. El guionista confesó que le fascinaba la idea de que interpretara a un "despreciable drogadicto", precisamente porque Padalecki es un buen tipo tanto en la vida real como en los personajes que encarna. "Solo quería que fuese alguien realmente repugnante, y lo ha bordado", añadió sobre la actuación del actor.

"Estoy entusiasmado con que [los fans] puedan ver a esos tres juntos actuando en escenas -e interpretando a personas totalmente diferentes-. Pero aún se nota su química", aseguró en lo referente al reencuentro de Ackles, Padalecki y Collins en el 5x05 de The Boys tras el desenlace de Supernatural en 2020.