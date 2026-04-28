Reunión de Supernatural en el cruento tráiler del 5x05 de The Boys

Reunión de Supernatural en el cruento tráiler del 5x05 de The Boys
Reunión de Supernatural en el cruento tráiler del 5x05 de The Boys - PRIME VIDEO
Cultura Ocio
Actualizado: martes, 28 abril 2026 10:30
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   MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

   La quinta y última temporada de The Boys sigue elevando el listón con cada entrega. El salvaje y visceral tráiler de su quinto episodio ha disparado las expectativas al mostrar el esperado reencuentro entre Jensen Ackles, quien interpreta en ella a Soldier Boy, con sus antiguos compañeros de Supernatural (Sobrenatural), Jared Padalecki y Misha Collins, que se unen oficialmente a esta última entrega de la serie de Amazon Prime Video.

   "Vinimos aquí buscando algo", le suelta Patriota a Soldier Boy al inicio del adelanto, mientras Mr. Marathon, el enigmático personaje de Padalecki, sale de un ascensor. "¿Qué sabes del V-One?", le pregunta el desquiciado y narcisista líder de los Siete. "Habéis venido al lugar indicado", responde Mr. Marathon con una sonrisa.

   En ese instante, Soldier Boy agarra por el cuello a un intruso interpretado por Collins. Acto seguido, el poderoso super comienza a apretarlo hasta que lo revienta, salpicando de sangre y vísceras al personaje de Padalecki.

   Instantes después, las imágenes muestran a Patriota burlándose de alguien mientras pone su mano en el culo, y a una persona sufriendo una explosión interna extremadamente violenta en el baño. "Debería ser un reencuentro encantador", advierte el ex CEO de Vought, Stan Edgar, a quien encarna Giancarlo Espósito, a Patriota.

   "Una reunión encantadora", suelta Mr. Marathon, titubeando entre susurros y en completo estado de shock, cubierto de sangre, a lo que Soldier Boy responde con una sonrisa: "Buenos tiempos".

MR. MARATHON: EL VELOCISTA ORIGINAL DE LOS SIETE

   A pesar de que se desconoce el momento exacto del reencuentro entre el trío de Supernatural en el episodio 5x05 de The Boys, Eric Kripke ya adelantó a Entertainment Weekly su entusiasmo por ver a Padalecki como Mister Marathon, el velocista original de Los Siete hasta la llegada de A-Train. El guionista confesó que le fascinaba la idea de que interpretara a un "despreciable drogadicto", precisamente porque Padalecki es un buen tipo tanto en la vida real como en los personajes que encarna. "Solo quería que fuese alguien realmente repugnante, y lo ha bordado", añadió sobre la actuación del actor.

    "Estoy entusiasmado con que [los fans] puedan ver a esos tres juntos actuando en escenas -e interpretando a personas totalmente diferentes-. Pero aún se nota su química", aseguró en lo referente al reencuentro de Ackles, Padalecki y Collins en el 5x05 de The Boys tras el desenlace de Supernatural en 2020.

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